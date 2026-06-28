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Команда Слуцкого победила впервые с апреля

сегодня, 18:19
Далянь ИнбоЛоготип футбольный клуб Далянь Инбо1 : 4Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай ШэньхуаЗавершен

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, одержал уверенную выездную победу над «Далянь Инбо» со счетом 4:1 в матче 16-го тура чемпионата Китая.

Этот успех позволил команде прервать затянувшуюся безвыигрышную серию в национальном первенстве, которая насчитывала семь матчей. До этого шанхайцы четыре раза уступили и трижды сыграли вничью.

Последнюю победу в чемпионате подопечные Слуцкого одержали еще 26 апреля, когда разгромили «Хэнань» со счетом 3:0.

После 16 туров «Шанхай Шэньхуа» набрал 16 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Китая.

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Все комментарии
qqdqzfuj5a49
qqdqzfuj5a49
сегодня в 18:27
Это большой прогресс в тренерской работе.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:27
Я думал во время ЧМ национальные чемпионаты приостанавливаются, ну по крайней мере высшие лиги. А китайцам все равно наверно)
Гость
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