Команда Слуцкого победила впервые с апреля

сегодня, 18:19

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер , одержал уверенную выездную победу над «Далянь Инбо» со счетом 4:1 в матче 16-го тура чемпионата Китая.

Этот успех позволил команде прервать затянувшуюся безвыигрышную серию в национальном первенстве, которая насчитывала семь матчей. До этого шанхайцы четыре раза уступили и трижды сыграли вничью.

Последнюю победу в чемпионате подопечные Слуцкого одержали еще 26 апреля, когда разгромили «Хэнань» со счетом 3:0.

После 16 туров «Шанхай Шэньхуа» набрал 16 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Китая.