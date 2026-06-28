Кокорин пока не решил, будет ли завершать карьеру

сегодня, 21:10

Нападающий заявил, что пока не принял окончательного решения о своем будущем после ухода из кипрского «Ариса».

35-летний форвард признался, что на данный момент сосредоточен на отдыхе и не спешит определяться с дальнейшими планами.

«Решения о завершении карьеры я еще не принял. Пока отдыхаю», — сказал Кокорин во время турнира «Уличный футбол» в Москве.

20 мая «Арис» официально объявил, что российский нападающий покинет команду по окончании сезона-2025/26. Кокорин выступал за кипрский клуб с 2022 года, став в его составе чемпионом страны и лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23.