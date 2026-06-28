Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздь

Кокорин пока не решил, будет ли завершать карьеру

сегодня, 21:10

Нападающий Александр Кокорин заявил, что пока не принял окончательного решения о своем будущем после ухода из кипрского «Ариса».

35-летний форвард признался, что на данный момент сосредоточен на отдыхе и не спешит определяться с дальнейшими планами.

«Решения о завершении карьеры я еще не принял. Пока отдыхаю», — сказал Кокорин во время турнира «Уличный футбол» в Москве.

20 мая «Арис» официально объявил, что российский нападающий покинет команду по окончании сезона-2025/26. Кокорин выступал за кипрский клуб с 2022 года, став в его составе чемпионом страны и лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноПатрик Шик завершил карьеру в сборной Чехии
25 июня
ОфициальноКапитан «Ахмата» Уциев завершил карьеру
13 июня
Куртуа допустил возможность завершения карьеры в сборной
12 июня
ОфициальноЭндо пропустит ЧМ и завершает карьеру в сборной Японии
11 июня
Экс-форвард «Ливерпуля» и сборной Бельгии Ориги завершил карьеру в 31 год
08 июня
Милнер объявил о завершении карьеры
01 июня
Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 22:21
Он последние лет 12 отдыхает
r5tjp7zmc2z9
r5tjp7zmc2z9
сегодня в 21:57
Еще лет пять можно поиграть где-нибудь, например, с Дзюбой.
u3z394a46yky
u3z394a46yky
сегодня в 21:53
Пусть идет играть в дворовый футбол.....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:35
даже саудитам Кокорин не нужен.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 