Левандовски продолжит карьеру в МЛС

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Нападающий сборной Польши станет игроком клуба MLS «Чикаго Файр». Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, официальное оформление сделки состоится в начале следующей недели. Две недели назад 37-летний форвард посетил Чикаго, где провел переговоры с руководством клуба в его штаб-квартире.

Сообщается, что стороны согласовали основные условия сотрудничества, и теперь остается завершить формальные процедуры.