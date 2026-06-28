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Левандовски продолжит карьеру в МЛС

сегодня, 21:12

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски станет игроком клуба MLS «Чикаго Файр». Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, официальное оформление сделки состоится в начале следующей недели. Две недели назад 37-летний форвард посетил Чикаго, где провел переговоры с руководством клуба в его штаб-квартире.

Сообщается, что стороны согласовали основные условия сотрудничества, и теперь остается завершить формальные процедуры.

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Все комментарии
rvjvqj4bxgeb
rvjvqj4bxgeb
сегодня в 22:04
Левандовский наверняка выбрал для себя оптимальный результат завершения карьеры, удачи ему!
2z57dbwuszkg
2z57dbwuszkg
сегодня в 21:54
Закономерное завершение карьеры большого мастера.
pn2wrfscuatv
pn2wrfscuatv
сегодня в 21:52
Ну наверное лучше чем к Саудитам...
Vadik
Vadik
сегодня в 21:50
Самый удачный вариант)))
Futurista
Futurista
сегодня в 21:29
Выбор понятен)...Чикаго "самый польский" город в США...
Здесь проживает крупнейшая польская диаспора в стране... около миллиона человек с польскими корнями... Местные болельщики и пресса уже в восторге, называя этот трансфер продолжением "великой истории любви Польши и Чикаго"...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ vsrfmj3gm5gm (раскрыть)
сегодня в 21:28
Здравствуйте.

Это вызвано серьёзной технической неполадкой. Мы пытались исправить, но не получилось, сможем исправить скорее всего завтра, к сожалению так.
Гость
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