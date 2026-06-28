Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски станет игроком клуба MLS «Чикаго Файр». Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, официальное оформление сделки состоится в начале следующей недели. Две недели назад 37-летний форвард посетил Чикаго, где провел переговоры с руководством клуба в его штаб-квартире.
Сообщается, что стороны согласовали основные условия сотрудничества, и теперь остается завершить формальные процедуры.
Здесь проживает крупнейшая польская диаспора в стране... около миллиона человек с польскими корнями... Местные болельщики и пресса уже в восторге, называя этот трансфер продолжением "великой истории любви Польши и Чикаго"...
Это вызвано серьёзной технической неполадкой. Мы пытались исправить, но не получилось, сможем исправить скорее всего завтра, к сожалению так.