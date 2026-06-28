Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЧемпионат мира 2026

Канада победила ЮАР и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

вчера, 23:59
ЮАРЛоготип футбольный клуб ЮАР0 : 1Логотип футбольный клуб КанадаКанадаЗавершен

В матче 1/16 финала встречались ЮАР и Канада. Игра, прошедшая в американском городе Лос-Анджелес, завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол на 90+2-й минуте забил Стивен Эустакьо.

В 1/8 финала Канада сыграет с победителем пары Нидерланды — Марокко.

Подписывайся в ВК
Все новости
Аргентина обыграла Иорданию в заключительном туре ЧМ
Вчера, 08:50
Алжир и Австрия сыграли результативную ничью
Вчера, 08:42
Колумбия сыграла вничью с Португалией и вышла в плей-офф с 1-го места
Вчера, 08:34
Узбекистан уступил ДР Конго и не вышел в плей-офф ЧМ-2026
Вчера, 08:29
Хорватия переиграла Гану
Вчера, 08:23
Англия обыграла Панаму и выиграла группу на ЧМ
Вчера, 08:15
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:52
Даже очень правильно)))
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:48
Значит, я правильно не смотрел игру!)
Agamaga005
Agamaga005 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:47
А говорили Аргентину тянут. Оказывается ЧМ всегда таким и был 😀
25процентный клоун
25процентный клоун ответ u4eh2fsks88r (раскрыть)
сегодня в 00:12
Точно матч уровня ЧМ. А вот игроков с последним пасом, уровня ЛЧ сегодня увы мы не увидели. А так это ЧМ как он есть и каким был всегда.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:11, ред.
Спартак, купи Мбокази, он просто слоняра. Он точно уедет в Европу
u4eh2fsks88r
u4eh2fsks88r
сегодня в 00:10
Матч не уровня чемпионата мира, точно.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:09, ред.
Точно смотрели матч? ЮАР в полтора раза больше мячом владел и ни разу не отбивался и не боялся листьев
Capral
Capral
сегодня в 00:08
Такой убогий футбол даже обсуждать не хочется. Первый тайм- нудный до безобразия. Второй, чуть поживей, но тоже- с кучей позиционных ошибок и совершенно без креативной направленности... Силовой футбол от ЮАР и тяжелый от Канады. Ждал от канадцев- легкого, даже воздушного футбола, как в игре против Швейцарии, но сегодня, Канаду не узнал.

Выход А.Девиса повесил амбарный замок на левом фланге канадской обороны, но в атаке не придал- ни оживленности, ни мысли. Всё решил единственный гол, после безответственной и чудовищной позиционной ошибки Кинг Конгов в опорной зоне. Вот пожалуй и всё об игре. Такие матчи не украшают ЧМ, тем более ПО.
ha48425g4hnd
ha48425g4hnd
сегодня в 00:08
Из двух очень слабых команд победила хозяйка турнира, обыденное дело.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:08, ред.
Не..., нам такой козёл - не ко двору.
48 команд, из которых 32 выходят в ПО и дарят вот такое го**о зрителям. Смысл какой в играх на групповом этапе, если из 4-х команд в ПО выходят 3 ?
Ничего не хочу сказать за Сев.Америку, - может им и действительно в кайф такое, но глазеть на это европейцам, равно как и ЮАмериканцам - не комильфо однозначно.

За игру ничего писать не буду: там от футбола на поле был только мяч и пара ворот.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:08
Главное победа и выход в 1/8 .
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 00:06
Хорошо что забили, избавили от "удовольствия" доп.время смотреть.) Лесорубы идут дальше.
матос
матос
сегодня в 00:05
Беспонтовая игра.... Для Кленовых следующий матч последний на этом ЧМ
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:04, ред.
Отличный матч, не испорченный рефери и давлением на него.
Увидел несколько перспективных игроков в желтых футболках. А разве не для этого турнир нужен?
Красота в глазах смотрящего. Мне понравился дух игры, рефери давал бороться. Постоянный ритм, игра как танец с мячом.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:03
Канада заслуженно вышла в 1/8 финала. ЮАР допрыгался со своей затяжкой времени.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:03
Забили только один гол слабой команде
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:03
хорошо, что забили)) гол.
не хочется смотреть на автобусы ЮАРа и прочих Кабо Верде.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 