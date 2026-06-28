Канада победила ЮАР и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

В матче 1/16 финала встречались ЮАР и Канада. Игра, прошедшая в американском городе Лос-Анджелес, завершилась со счетом 0:1.
Единственный гол на 90+2-й минуте забил Стивен Эустакьо.
В 1/8 финала Канада сыграет с победителем пары Нидерланды — Марокко.
Выход А.Девиса повесил амбарный замок на левом фланге канадской обороны, но в атаке не придал- ни оживленности, ни мысли. Всё решил единственный гол, после безответственной и чудовищной позиционной ошибки Кинг Конгов в опорной зоне. Вот пожалуй и всё об игре. Такие матчи не украшают ЧМ, тем более ПО.