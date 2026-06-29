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Глава Федерации футбола Саудовской Аравии покинул пост

сегодня, 08:34

Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир аль-Мишаль покинул должность после вылета национальной сборной с чемпионата мира 2026 года. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Команда сыграла вничью с Уругваем (1:1) и Кабо-Верде (0:0), а также потерпела поражение от Испании (0:4), заняв последнее место в группе.

Я и мои коллеги приложили все возможные усилия для служения саудовскому футболу и искренне стремились реализовать чаяния нашей родины и наших болельщиков. Однако невыход нашей национальной сборной в следующий раунд чемпионата мира по футболу — это результат, который не соответствует нашим общим амбициям. Я беру на себя полную ответственность за это и прошу прощения у всех, кто надеялся увидеть нашу сборную в более достойной позиции.

Я принял решение не продолжать свою работу до конца текущего срока. В соответствии с установленными процедурами и регламентами мы начнём процесс открытия номинаций для выборов нового совета директоров.

Аль-Мишаль был главой организации с 2019 года.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:57
Огромные деньги идут на легионеров, сбитых летчиков как роналду.тразвития нет. Потому и сборная слабая.
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v4te3y32wh53
сегодня в 08:46
Читаю "саудовский футбол" и удивляюсь, возможно, скоро в этом ничего удивительного не будет.
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sqjsxj8438xh
сегодня в 08:44
Столько денег вложено, а надежд не оправдали.
112910415
112910415
сегодня в 08:43
ах, как верилось ему в лучшее !..
Гость
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