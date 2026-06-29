Глава Федерации футбола Саудовской Аравии покинул пост

сегодня, 08:34

Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир аль-Мишаль покинул должность после вылета национальной сборной с чемпионата мира 2026 года. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Команда сыграла вничью с Уругваем (1:1) и Кабо-Верде (0:0), а также потерпела поражение от Испании (0:4), заняв последнее место в группе.

Я и мои коллеги приложили все возможные усилия для служения саудовскому футболу и искренне стремились реализовать чаяния нашей родины и наших болельщиков. Однако невыход нашей национальной сборной в следующий раунд чемпионата мира по футболу — это результат, который не соответствует нашим общим амбициям. Я беру на себя полную ответственность за это и прошу прощения у всех, кто надеялся увидеть нашу сборную в более достойной позиции. Я принял решение не продолжать свою работу до конца текущего срока. В соответствии с установленными процедурами и регламентами мы начнём процесс открытия номинаций для выборов нового совета директоров.

Аль-Мишаль был главой организации с 2019 года.