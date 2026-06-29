Анчелотти о Неймаре: «Он способен сыграть больше 15 минут»

сегодня, 09:13

Главный тренер сборной Бразилии на пресс-конференции рассказал о состоянии нападающего перед матчем 1/16 финала плей-офф чемпионата мира с Японией.

Футболист вышел на поле в прошлой игре с Шотландией на групповом этапе (3:0) во втором тайме.