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Анчелотти о Неймаре: «Он способен сыграть больше 15 минут»

сегодня, 09:13
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия-:-Логотип футбольный клуб ЯпонияЯпония20:00 Не начался

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти на пресс-конференции рассказал о состоянии нападающего Неймара перед матчем 1/16 финала плей-офф чемпионата мира с Японией.

Футболист вышел на поле в прошлой игре с Шотландией на групповом этапе (3:0) во втором тайме.

Неймар отлично прогрессирует. Считаю, что за последнюю неделю он значительно прибавил. Жаль, что не мог тренироваться с нами всё это время. Очевидно, что он способен сыграть больше 15 минут. Многое зависит от того, как будет складываться завтрашняя игра.

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Все комментарии
dx76knr96kka
dx76knr96kka
сегодня в 10:08
Пользы от него нет никакой
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:37
Здравствуйте! Скажите пож. а правило : "за матчи, начинающиеся с 19.01 по 23.59 последнего дня месяца очки не начисляются." - будут распространяться и на игры ЧМ.
112910415
112910415
сегодня в 09:22
хорошо ... ждём 16 минут !
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 09:19
У Аняалотти предубеждение к яНеймарк
Гость
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