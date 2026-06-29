Анчелотти о Неймаре: «Он способен сыграть больше 15 минут»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти на пресс-конференции рассказал о состоянии нападающего Неймара перед матчем 1/16 финала плей-офф чемпионата мира с Японией.
Футболист вышел на поле в прошлой игре с Шотландией на групповом этапе (3:0) во втором тайме.
Неймар отлично прогрессирует. Считаю, что за последнюю неделю он значительно прибавил. Жаль, что не мог тренироваться с нами всё это время. Очевидно, что он способен сыграть больше 15 минут. Многое зависит от того, как будет складываться завтрашняя игра.