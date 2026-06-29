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Тренер ЮАР: «Можем с радостью оглянуться на турнир»

сегодня, 10:14
ЮАРЛоготип футбольный клуб ЮАР0 : 1Логотип футбольный клуб КанадаКанадаЗавершен

Главный тренер сборной ЮАР Хьюго Броос прокомментировал поражение от команды Канады в матче 1/16 финала плей-офф чемпионата мира 2026 года (0:1).

Южноафриканская сборная впервые вышла из группы на ЧМ, заняв 2-е место в квартете с Мексикой, Чехией и Южной Кореей.

Матч был тяжёлым, но я знал, что так и будет, поскольку проанализировал соперника. Их сильные стороны — сила и скорость. Мы надеялись, что сможем противопоставить этому что-то своё, но не всегда удавалось.

Вы видели моменты, когда мы не успевали за соперником, а в единоборствах — один на один — часто проигрывали. Нам в ЮАР нужно работать над силой и скоростью.

У меня нет претензий к настрою команды, и я думаю, что мы можем с радостью оглянуться на этот турнир, ведь вышли в плей-офф. Не думаю, что кто-то ожидал этого до начала чемпионата.

Для меня было огромным удовольствием снова поработать тренером. Мы отлично справились.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 10:27
Здравствуйте.

Да, будут.

Поэтому набирать игроков Кот-д'Ивуара или Норвегии сейчас смысла нет. Можете ориентироваться в таких случаях по разделу Матчи - если матча там нет, то он не участвует в конкурсе.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:17, ред.
Погодите, погодите, друзья. Дело - в первую очередь!! Сначала отстегните бабло личному парикмахеру Инфантино, а уж потом можете с радостью оглянуться на турнир, подбивая остаток денежной массы.
Гость
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