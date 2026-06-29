Глава Южной Кореи призвал разобраться в причинах неудачи сборной

сегодня, 10:59

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён обратился к министерству культуры, спорта и туризма с требованием разобраться в причинах неудачного выступления национальной сборной на чемпионате мира 2026 года. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Корейцы заняли третье место в группе А, набрав 3 очка, и не сумели выйти в плей-офф.

Я чувствую не просто растерянность, а полное недоумение от этого неожиданного результата. Если отдавать предпочтение своим людям, а не способностям, и назначать некомпетентных людей на руководящие посты, то результат ясен заранее.

Глава государства отметил, что такие назначения, когда не различают государственное и частное, а личная выгода ставится выше общественной, стали возможны из-за того, что нет возможности осуществлять контроль и ответственность за тех, кто имеет право на назначения.

Провал с невыходом сборной в плей-офф чемпионата мира, который принёс огромное разочарование гражданам страны, по всей видимости, стал следствием ошибок в управлении организацией и кадровой политике.

Он подчеркнул, что одна из ключевых задач правительства — создание демократической системы формирования руководства в общественных организациях.

Я поручил обеспечить переход спортивных организаций, включая Корейский спортивный комитет и Футбольную ассоциацию Кореи, от нынешней системы непрямых выборов через небольшое число делегатов к прямым выборам с участием всех представителей спортивного сообщества.

Не менее важной задачей он считает создание строгой системы контроля, обеспечивающей прозрачность, справедливость и объективность управления, а также установление ответственности, соразмерной действиям и их последствиям.

Поскольку участие в чемпионате мира требует значительных средств из налогов граждан и масштабной государственной поддержки, прошу министерство культуры, спорта и туризма тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего, провести детальный анализ причин, разработать меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем и представить конкретный план реформ. Искренне прошу прощения у граждан за то глубокое разочарование, которое вызвала эта недопустимая ситуация.

Ранее главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мюн Бо покинул свою должность.