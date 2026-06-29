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Марш сообщил о цели дойти до встречи с одним из грандов

сегодня, 11:39
ЮАРЛоготип футбольный клуб ЮАР0 : 1Логотип футбольный клуб КанадаКанадаЗавершен

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш рассказал о цели команды на ЧМ-2026. Слова специалиста приводит телеканал TSN.

В 1/16 финала плей-офф канадцы обыграли ЮАР со счётом 1:0. Во втором раунде им предстоит сыграть с победителем поединка Нидерланды — Марокко.

Наша цель на этом турнире, помимо того, чтобы вдохновлять нашу страну, заключалась в том, чтобы пройти путь до встречи с одним из гигантов футбольного мира. Учитывая недавние успехи Марокко и доминирование голландцев на протяжении десятилетий, можно сказать, что они гиганты [мирового футбола].

Марш отметил, что в 1/8 его подопечные сделают всё возможное, чтобы пройти дальше.

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