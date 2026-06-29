Капитан Бразилии: «Сейчас начинается новый турнир»

сегодня, 11:52

Защитник и капитан сборной Бразилии на пресс-конференции перед матчем с Японией в 1/16 финала высказался о начале плей-офф для национальной команды.

Бразильцы выиграли группу C. На групповой стадии они сыграли вничью с Марокко (1:1), а затем обыграли Гаити (3:0) и Шотландию (3:0).