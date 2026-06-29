Капитан Бразилии: «Сейчас начинается новый турнир»

Защитник и капитан сборной Бразилии Маркиньос на пресс-конференции перед матчем с Японией в 1/16 финала высказался о начале плей-офф для национальной команды.
Бразильцы выиграли группу C. На групповой стадии они сыграли вничью с Марокко (1:1), а затем обыграли Гаити (3:0) и Шотландию (3:0).
Сейчас начинается новый турнир. Групповой этап — это одно. Главное было выйти из группы. Плей-офф — уже совсем другие соревнования. Нужно двигаться шаг за шагом. Опираясь на опыт участия в предыдущем чемпионате мира, мы знаем, как важно сохранять концентрацию в каждом моменте, в каждой детали игры.
(Мы хотим) эффективно нейтрализовать Японию. Это очень талантливая команда, которая по праву заслужила своё место здесь. Очень рассчитываем на собственные сильные стороны. В последних матчах мы прибавляли. Возможно, начали турнир не лучшим образом, но во второй игре выступили лучше, а в третьей — ещё увереннее.
Думаю, что с нашим атакующим мастерством и мощью, если мы не пропустим, то будем очень близки к выходу в следующий этап, к победе. Как я уже говорил, команда выросла, прибавила и стала более сыгранной. Мы с каждым разом всё лучше понимаем друг друга.