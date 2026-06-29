Хаверц о дебюте в плей-офф ЧМ: «Многие мечтают об этом с детства»

Нападающий сборной Германии на пресс-конференции высказался перед своим первым матчем плей-офф на чемпионате мира.

В 1/16 финала ЧМ -2026 Германия сыграет с Парагваем.

Многие мечтают об этом с детства. И завтра эта мечта осуществится для меня. Я в предвкушении. В последние дни было видно, что все горят желанием выйти завтра на поле. Я настроен оптимистично и уверен, что игра будет хорошей.

У них качественная команда. Агрессивность и высокий темп игры — их отличительные черты. Нам нужно показать качественный футбол. И завтра мы сыграем лучше.