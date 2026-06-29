Хаверц о дебюте в плей-офф ЧМ: «Многие мечтают об этом с детства»

Нападающий сборной Германии Кай Хаверц на пресс-конференции высказался перед своим первым матчем плей-офф на чемпионате мира.
В 1/16 финала ЧМ-2026 Германия сыграет с Парагваем.
Многие мечтают об этом с детства. И завтра эта мечта осуществится для меня. Я в предвкушении. В последние дни было видно, что все горят желанием выйти завтра на поле. Я настроен оптимистично и уверен, что игра будет хорошей.
У них качественная команда. Агрессивность и высокий темп игры — их отличительные черты. Нам нужно показать качественный футбол. И завтра мы сыграем лучше.
Хаверц отметил, что группа атаки вместе с Джамалом Мусиалой и Флорианом Вирцем может добиться большего:
Мы много обсуждаем, что можно улучшить и над чем нам стоит поработать. Сами понимаем, что наше атакующее трио пока не раскрыло свой потенциал полностью. Не боимся брать на себя ответственность за это. Подходим к матчу с твёрдой уверенностью, что дадим старт нашему успеху в атаке.
Мне нравятся большие матчи, поединки на главной сцене.