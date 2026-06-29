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Хаверц о дебюте в плей-офф ЧМ: «Многие мечтают об этом с детства»

сегодня, 12:26
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия-:-Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвай23:30 Не начался

Нападающий сборной Германии Кай Хаверц на пресс-конференции высказался перед своим первым матчем плей-офф на чемпионате мира.

В 1/16 финала ЧМ-2026 Германия сыграет с Парагваем.

Многие мечтают об этом с детства. И завтра эта мечта осуществится для меня. Я в предвкушении. В последние дни было видно, что все горят желанием выйти завтра на поле. Я настроен оптимистично и уверен, что игра будет хорошей.

У них качественная команда. Агрессивность и высокий темп игры — их отличительные черты. Нам нужно показать качественный футбол. И завтра мы сыграем лучше.

Хаверц отметил, что группа атаки вместе с Джамалом Мусиалой и Флорианом Вирцем может добиться большего:

Мы много обсуждаем, что можно улучшить и над чем нам стоит поработать. Сами понимаем, что наше атакующее трио пока не раскрыло свой потенциал полностью. Не боимся брать на себя ответственность за это. Подходим к матчу с твёрдой уверенностью, что дадим старт нашему успеху в атаке.

Мне нравятся большие матчи, поединки на главной сцене.

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Хаверц Кай
Перевод с Dfb.de Фото: GES
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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:22
Многие мечтают и инфантино исполнил эту мечту для многих, нотнашлись недовольные и теперь читать их стоны ещё пару недель
ty6uk3w8jmf4
ty6uk3w8jmf4
сегодня в 12:40
Как бы в этом матче сразу и не огорчиться.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 12:36
матч жизни будет у вас с Францией. хотя можно и Парагваю влететь))
bkbkb8j93za7
bkbkb8j93za7
сегодня в 12:33
Мечтают многие ... но не у многих это получается... удачи.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 12:28
Спасибо
Гость
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