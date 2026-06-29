Нагельсманн отметил компактность и оборону Парагвая

Главный тренер сборной Германии высказался на пресс-конференции о предстоящем матче 1/16 финала ЧМ -2026 с командой Парагвая.

Германия впервые с 2014 года сыграет в плей-офф чемпионата мира. Немцы выиграли группу Е, где обыграли Кюрасао (7:1) и Кот-д'Ивуар (2:1), а также уступили Эквадору (1:2).

Заключительная тренировка прошла с высокой интенсивностью. Чувствовалось, что нас ждёт нечто особенное — матч на вылет. Ребята выложились по полной и (в игре) сделают то же самое.

Есть тактические соображения в пользу внесения некоторых изменений, но имеются также мысли о том, чтобы оставить стартовый состав без изменений. Важно также не облегчать задачу тренеру соперников без необходимости.

Они играют компактно и, прежде всего, очень хорошо обороняются. У них сильные игроки на всех позициях. Чтобы победить, нам нужно показать идеальную игру.