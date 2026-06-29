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Нагельсманн отметил компактность и оборону Парагвая

сегодня, 12:44
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия-:-Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвай23:30 Не начался

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался на пресс-конференции о предстоящем матче 1/16 финала ЧМ-2026 с командой Парагвая.

Германия впервые с 2014 года сыграет в плей-офф чемпионата мира. Немцы выиграли группу Е, где обыграли Кюрасао (7:1) и Кот-д'Ивуар (2:1), а также уступили Эквадору (1:2).

Заключительная тренировка прошла с высокой интенсивностью. Чувствовалось, что нас ждёт нечто особенное — матч на вылет. Ребята выложились по полной и (в игре) сделают то же самое.

Есть тактические соображения в пользу внесения некоторых изменений, но имеются также мысли о том, чтобы оставить стартовый состав без изменений. Важно также не облегчать задачу тренеру соперников без необходимости.

Они играют компактно и, прежде всего, очень хорошо обороняются. У них сильные игроки на всех позициях. Чтобы победить, нам нужно показать идеальную игру.

Свой первый поединок в плей-офф мирового первенства проведёт нападающий Кай Хаверц.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 13:12
Он играл и в опорной зоне, но при этом, его всегда страховал Горецка. Сейчас Горецка на лавке, что на мой взгляд, делает оборону сб.Германии уязвимой. У Киммиха нет задатков игрока разрушителя, а кроме всего- он медлительный, даже в принятии решений в центре поля... А его игры на фланге были вынужденным решением, в следствии травмы Лаймера, насколько я помню...
112910415
112910415
сегодня в 13:09
класс немцев в любом случае выше !
они и победят
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:04
скажите пожалуйста, а можно прогнозировать каждую стадию по отдельности, или сейчас обязательно заполнить всю сетку?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:01
Он играл на фланге защиты в Баварии Мюнхен неоднократно, хоть и не уверен сколь хорошо и в основном, как понимаю, вынужденно, когда особо выбора кого туда ставить не было.
Capral
Capral
сегодня в 12:59
Лам советует Нагелю, немедленно перевести Киммиха в центр поля для большей мобильности, поскольку, Киммих, никогда не играл в на фланге и не силен в отборе. Но упрямство Нагеля уже дважды дало о себе знать, в негативном плане... Посмотрим, что будет сегодня.
В победу Парагвая верится слабо, немцы всё же сильнее соперника. Но поражение от Эквадора, и даже, пропущенный гол в 1-м туре, несколько проясняют картину, не безошибочной обороны сб.Германии, и очевидных тренерских просчетов...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 12:59
Как-бы немцы не влетели..
a6qd2f8v7cz2
a6qd2f8v7cz2
сегодня в 12:53
Пиндосы оборону тоже отметили. Аж 4 раза
Гость
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