Нагельсманн отметил компактность и оборону Парагвая

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался на пресс-конференции о предстоящем матче 1/16 финала ЧМ-2026 с командой Парагвая.
Германия впервые с 2014 года сыграет в плей-офф чемпионата мира. Немцы выиграли группу Е, где обыграли Кюрасао (7:1) и Кот-д'Ивуар (2:1), а также уступили Эквадору (1:2).
Заключительная тренировка прошла с высокой интенсивностью. Чувствовалось, что нас ждёт нечто особенное — матч на вылет. Ребята выложились по полной и (в игре) сделают то же самое.
Есть тактические соображения в пользу внесения некоторых изменений, но имеются также мысли о том, чтобы оставить стартовый состав без изменений. Важно также не облегчать задачу тренеру соперников без необходимости.
Они играют компактно и, прежде всего, очень хорошо обороняются. У них сильные игроки на всех позициях. Чтобы победить, нам нужно показать идеальную игру.
Свой первый поединок в плей-офф мирового первенства проведёт нападающий Кай Хаверц.
В победу Парагвая верится слабо, немцы всё же сильнее соперника. Но поражение от Эквадора, и даже, пропущенный гол в 1-м туре, несколько проясняют картину, не безошибочной обороны сб.Германии, и очевидных тренерских просчетов...