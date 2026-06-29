Дюков сообщил, как может состояться переход к «весна-осень»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о нынешней системе проведения чемпионата России, а также сравнил её с форматом «весна-осень», который был с 1992 по 2010 год.
Переход на систему «осень-весна» в России происходил по решению лиги и клубов. Четыре года назад мы проводили опрос среди клубов лиги, кто хотел бы и готов вернуться к формату «весна-осень». На тот момент такой позиции высказано не было. Если мнение клубов поменяется, тогда можно будет говорить о смене формата предметно. Аргументы за и против каждой системы неоднократно приводились, вы тоже все их знаете.
Лично мне кажется, что принципиальных различий между «весна-осень» и «осень-весна» сейчас нет. С учётом сегодняшнего международного календаря сроки проведения чемпионата РПЛ серьёзно не изменятся. При этом стоит отметить, что переход от одной системы к другой — достаточно непростое мероприятие. Технически реализовать его можно, но это дополнительная головная боль для клубов и лиг. Хочу напомнить, что в России есть футбольные соревнования, которые проводятся по системе «весна-осень» — это турниры в рамках Юношеской и Молодёжной футбольных лиг, Вторая лига, женская Суперлига. Там, где клубы были к этому готовы, мы приняли такое решение. Что касается РПЛ и Первой лиги, такое решение должны поддержать эти лиги и их клубы.