Дюков сообщил, как может состояться переход к «весна-осень»

Президент Российского футбольного союза высказался о нынешней системе проведения чемпионата России, а также сравнил её с форматом «весна-осень», который был с 1992 по 2010 год.

Переход на систему «осень-весна» в России происходил по решению лиги и клубов. Четыре года назад мы проводили опрос среди клубов лиги, кто хотел бы и готов вернуться к формату «весна-осень». На тот момент такой позиции высказано не было. Если мнение клубов поменяется, тогда можно будет говорить о смене формата предметно. Аргументы за и против каждой системы неоднократно приводились, вы тоже все их знаете.