Кокорин: «С удовольствием пойду в „Зенит“ или „Динамо“»

Нападающий ответил на вопросы о возможном возвращении в РПЛ .

Футболист является свободным агентом после ухода из кипрского «Ариса».

Смог ли бы в своей нынешней форме играть за топ-клуб РПЛ , например, в «Спартаке»

Да, там наш тренер с «Пафоса». Он меня знает, интегрировал бы. (Улыбается.)

Если они позовут этим летом, не отказался ли бы

Отказался бы. Меня там плохо приняли. Шучу. Много чего можно рассказывать, когда ты без контракта, но моё время в этом клубе… Туда, где ко мне хорошо относились, с радостью вернулся бы.

«Зенит», «Динамо». В эти клубы я бы с радостью вернулся. В принципе везде, кроме… Ну, «Спартак» тоже 50/50. История с моим трансфером туда изначально была непонятной: кто-то хотел меня видеть там, а кто-то нет. Успеха в моём переходе не было.

Смог ли бы потянуть уровень нынешнего чемпионата России

Я только закончил сезон на Кипре. Давно говорил, что уровень футбола в России сильно снизился. Дзюба позволяет себе играть до 40 лет и уже не бегает, поэтому…

Я знаю, что из «Зенита» и «Динамо» не позвонят мне, но если поверить в чудо, если что-то изменится, то в эти команды я с удовольствием пойду.