Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2026/2027

«Челси» выступил с заявлением о назначении Марески в «Ман Сити»

сегодня, 17:34

«Челси» выступил с официальным заявлением после назначения бывшего главного тренера команды Энцо Марески в «Манчестер Сити».

Футбольный клуб «Челси» признаёт, что сезон-2025/26 стал большим разочарованием для клуба и его болельщиков. Одной из ключевых причин стали проблемы, возникшие из-за вынужденной смены главного тренера в период рождественских праздников. На фоне последних событий мы считаем необходимым объяснить болельщикам, что произошло и почему наш бывший главный тренер покинул клуб 1 января 2026 года.

Осенью прошлого года бывший главный тренер сообщил клубу, что у него может появиться возможность заменить Пепа Гвардиолу после завершения сезона. Для нас стало очевидно, что он очень хотел сменить Гвардиолу и был намерен воспользоваться этим шансом, несмотря на действующий долгосрочный контракт, который не давал ему права на такой разрыв.

Ни один клуб не хочет менять главного тренера в середине сезона. Однако с учётом его решения не продолжать работу до конца кампании у клуба не осталось другого выхода, кроме как защитить игроков, болельщиков и интересы «Челси», приняв его отставку.

В сложившихся обстоятельствах и с учётом взаимного уважения между клубами было достигнуто конфиденциальное соглашение с «Манчестер Сити», предусматривающее выплату компенсации. Также было заключено конфиденциальное соглашение с бывшим главным тренером, по которому он выплатит компенсацию.

В преддверии следующего сезона Хаби Алонсо станет для нас тренером с выдающимся футбольным интеллектом и безупречной порядочностью. Он обладает всеми качествами, необходимыми для успеха, которого заслуживают и ждут болельщики клуба.

Подписывайся в ВК
Все новости
Хаверц о дебюте в плей-офф ЧМ: «Многие мечтают об этом с детства»
Сегодня, 12:26
Капитан Бразилии: «Сейчас начинается новый турнир»
Сегодня, 11:52
Марш сообщил о цели дойти до встречи с одним из грандов
Сегодня, 11:39
Руни поставил Беллингема в один ряд с Джеррардом и Роем Кином
Вчера, 15:53
Шомуродов: «Много чего не хватало. Нам есть куда расти»
Вчера, 15:17
Шомуродов высказался о голе на ЧМ-2026
Вчера, 14:59
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ particular (раскрыть)
сегодня в 18:11
Я не очень понял слова- "c выдающимся футбольным интеллектом". Те, кто писал, вообще, хотябы образно, представляют себе, что значат эти слова? Такое определение можно применить к Липпи, Анчелотти, Гварду. А вот к Клоппу, нет, потому что у него нет выдающегося футбольного интеллекта, его футбол простой, также, как и футбол Алонсо... Даже Флика, несмотря на его неумение или нежелание выстроить грамотный баланс линий, но его атакующий футбол, с полным основанием можно назвать футболом высокого интеллекта, за ту неповторимую атакующую гармонию, которую он создал!!!
Люди бросаются словами, даже не думая о их значении...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 762qky6j6pxc (раскрыть)
сегодня в 18:07
Челси уже ничего не выиграет, некем
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:48
боссы Челси могут быть довольны.
а если какой то клуб еще Росеньора купит у Челси, можно закрывать лавочку....
762qky6j6pxc
762qky6j6pxc
сегодня в 17:42
Возможно, Челси от этого только выиграет.
labasy
labasy ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 17:41
Нашёл, спасибо
wt5tsrhn3yfk
wt5tsrhn3yfk
сегодня в 17:40
Мутная история, в которой деньги решили всё.
particular
particular
сегодня в 17:39
Из последнего абзаца читается, что Энцо, в отличии от Алонсо, не был "выдающимся футбольным интеллектом и безупречной порядочностью"...
В общем, Челси и Мареска друг другу подложили свинью...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 