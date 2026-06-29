«Челси» выступил с заявлением о назначении Марески в «Ман Сити»

«Челси» выступил с официальным заявлением после назначения бывшего главного тренера команды в «Манчестер Сити».

Футбольный клуб «Челси» признаёт, что сезон-2025/26 стал большим разочарованием для клуба и его болельщиков. Одной из ключевых причин стали проблемы, возникшие из-за вынужденной смены главного тренера в период рождественских праздников. На фоне последних событий мы считаем необходимым объяснить болельщикам, что произошло и почему наш бывший главный тренер покинул клуб 1 января 2026 года.

Осенью прошлого года бывший главный тренер сообщил клубу, что у него может появиться возможность заменить Пепа Гвардиолу после завершения сезона. Для нас стало очевидно, что он очень хотел сменить Гвардиолу и был намерен воспользоваться этим шансом, несмотря на действующий долгосрочный контракт, который не давал ему права на такой разрыв.

Ни один клуб не хочет менять главного тренера в середине сезона. Однако с учётом его решения не продолжать работу до конца кампании у клуба не осталось другого выхода, кроме как защитить игроков, болельщиков и интересы «Челси», приняв его отставку.

В сложившихся обстоятельствах и с учётом взаимного уважения между клубами было достигнуто конфиденциальное соглашение с «Манчестер Сити», предусматривающее выплату компенсации. Также было заключено конфиденциальное соглашение с бывшим главным тренером, по которому он выплатит компенсацию.

В преддверии следующего сезона Хаби Алонсо станет для нас тренером с выдающимся футбольным интеллектом и безупречной порядочностью. Он обладает всеми качествами, необходимыми для успеха, которого заслуживают и ждут болельщики клуба.