Мареска извинился перед «Челси» за уход в середине сезона

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Новый главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал свой уход из «Челси» в середине сезона-2025/26.

В конце декабря 2025 года я принял непростое решение покинуть «Челси». Это был исключительно мой выбор. Уход из «Челси» открыл для меня возможность перейти в «Манчестер Сити» — клуб, который я очень хорошо знал. Я рад и воодушевлён тем, что теперь нахожусь здесь.

Итальянский специалист также признал, что его отставка посреди сезона создала трудности для «Челси», и извинился перед клубом.