Мареска извинился перед «Челси» за уход в середине сезона

Новый главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска прокомментировал свой уход из «Челси» в середине сезона-2025/26.
В конце декабря 2025 года я принял непростое решение покинуть «Челси». Это был исключительно мой выбор. Уход из «Челси» открыл для меня возможность перейти в «Манчестер Сити» — клуб, который я очень хорошо знал. Я рад и воодушевлён тем, что теперь нахожусь здесь.
Итальянский специалист также признал, что его отставка посреди сезона создала трудности для «Челси», и извинился перед клубом.
Я понимаю, что мой уход из «Челси» посреди сезона привёл к определённым трудностям в работе клуба, и приношу за это извинения. У меня не было цели или желания создавать такие проблемы. В «Челси» ко мне всегда относились хорошо. Вместе мы добились серьёзного успеха и создали моменты, которые я всегда буду ценить. Я благодарен клубу, владельцам и болельщикам за предоставленную возможность.
Я думал, что его уволили.... А получается он сам свалил