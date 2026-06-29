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Мареска извинился перед «Челси» за уход в середине сезона

сегодня, 18:46

Новый главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска прокомментировал свой уход из «Челси» в середине сезона-2025/26.

В конце декабря 2025 года я принял непростое решение покинуть «Челси». Это был исключительно мой выбор. Уход из «Челси» открыл для меня возможность перейти в «Манчестер Сити» — клуб, который я очень хорошо знал. Я рад и воодушевлён тем, что теперь нахожусь здесь.

Итальянский специалист также признал, что его отставка посреди сезона создала трудности для «Челси», и извинился перед клубом.

Я понимаю, что мой уход из «Челси» посреди сезона привёл к определённым трудностям в работе клуба, и приношу за это извинения. У меня не было цели или желания создавать такие проблемы. В «Челси» ко мне всегда относились хорошо. Вместе мы добились серьёзного успеха и создали моменты, которые я всегда буду ценить. Я благодарен клубу, владельцам и болельщикам за предоставленную возможность.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 18:55
Плохо знаю английский футбол и Челси в частности, но разгром ПСЖ на КЧМ очень понравился.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:53
А почему сезон до конца не доработал?
Я думал, что его уволили.... А получается он сам свалил
6p6u9y5gng63
6p6u9y5gng63
сегодня в 18:52
За деньгами погнался, его можно понять.
Гость
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