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«Реал» вернул Моуриньо, чтобы решить проблемы в раздевалке

сегодня, 21:27

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо вернулся в мадридский клуб с задачей восстановить дисциплину в команде и урегулировать ситуацию в раздевалке.

По данным источника, именно внутренние конфликты и недовольство игроков стали одной из причин увольнения Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа, а также неудачного сезона мадридцев без трофеев.

Президент «Реала» Флорентино Перес считает Моуриньо тренером с достаточно сильным характером, чтобы вернуть команде порядок и пресечь проявления эгоизма внутри коллектива.

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ
сегодня в 22:20
Увольнять его будут также из-за проблем в раздевалке =)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:14
Это ещё после ухода Анчелотти надо было сделать. Сколько раз я писал, что нужен Моуриньо и нужно дать ему власть. Он кого угодно посадит на скамейку, если смог посадить любимца Реала и Переса Касильяса.
ABir
ABir
сегодня в 21:42
Жозе позвали в Реал не в качестве тренера, но в качестве педагога и воспитателя.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 21:34, ред.
Помнится в прошлый раз, у Моуриньо в раздевалке было не всё хорошо. Чёрных овец искал там.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:34
Так пусть моур будет тренер раздевалки, а тренер на игру Мостовой может?
Гость
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