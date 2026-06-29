«Реал» вернул Моуриньо, чтобы решить проблемы в раздевалке

сегодня, 21:27

Главный тренер «Реала» вернулся в мадридский клуб с задачей восстановить дисциплину в команде и урегулировать ситуацию в раздевалке.

По данным источника, именно внутренние конфликты и недовольство игроков стали одной из причин увольнения Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа, а также неудачного сезона мадридцев без трофеев.

Президент «Реала» Флорентино Перес считает Моуриньо тренером с достаточно сильным характером, чтобы вернуть команде порядок и пресечь проявления эгоизма внутри коллектива.