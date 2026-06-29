Сборная Бразилии выиграла у команды Японии в матче 1/16 финала чемпионата мира (2:1).
Счёт открыли японцы на 29-й минуте — мяч забил Каису Сано. Бразильцы отыгрались на 56-й усилиями Каземиро. На 90+5-й победный гол забил Габриэл Мартинелли.
В 1/8 финала Бразилия сыграет с победителем пары Кот-д'Ивуар — Норвегия.
А тренер Японии как будто следил за Балтикой Андрюши Талалаева.
Самураи не выступили как сборная игроков из разных клубов, а как топовый единый клуб с отточенный техникой и с отличной дисциплиной.
Ну а бразильцам пожелаем удачи, мощно выступили против непростого соперника. Потенциал огромный, видна рука папы Карло.
От андердога Марокко ждём такую же игру