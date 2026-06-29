Бразилия вырвала победу у Японии и вышла в 1/8 финала ЧМ

сегодня, 22:02

Сборная Бразилии выиграла у команды Японии в матче 1/16 финала чемпионата мира (2:1).

Счёт открыли японцы на 29-й минуте — мяч забил Каису Сано. Бразильцы отыгрались на 56-й усилиями Каземиро. На 90+5-й победный гол забил Габриэл Мартинелли.

В 1/8 финала Бразилия сыграет с победителем пары Кот-д'Ивуар — Норвегия.