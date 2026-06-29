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Бразилия вырвала победу у Японии и вышла в 1/8 финала ЧМ

сегодня, 22:02
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия2 : 1Логотип футбольный клуб ЯпонияЯпонияЗавершен

Сборная Бразилии выиграла у команды Японии в матче 1/16 финала чемпионата мира (2:1).

Счёт открыли японцы на 29-й минуте — мяч забил Каису Сано. Бразильцы отыгрались на 56-й усилиями Каземиро. На 90+5-й победный гол забил Габриэл Мартинелли.

В 1/8 финала Бразилия сыграет с победителем пары Кот-д'Ивуар — Норвегия.

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Все комментарии
y-ago
y-ago ответ баск (раскрыть)
сегодня в 22:53
С ощущением про «европеизацию» Бразилии можно согласиться — шарма действительно стало меньше, больше прагматики.
Но по Анчелотти - категорически нет: он как раз не «убьёт самбу», а скорее может её аккуратно вернуть — Карло не ломает стиль, а подстраивает систему под игроков и даёт звёздам свободу. Так что - это скорее не конец бразильского шарма, а возможный способ его собрать обратно в рабочую форму.
баск
баск
сегодня в 22:43
Красиво получилось, хоть и удавалось селесао немногое.
Из того, что всё же сумели создать, реализована половина- хороший процент.

Впервые на этом турнире бразов есть за что уважать..
Оба гола стильные, симпатичные, стали следствием концентрации и точности.
Но называть бразов кудесниками мяча хочется всё меньше, потому то
неповторимый бразильский шарм проступает всё реже.

Объевропеились, обросли прагматикой.
Да и то сказать, итальянский тренер для сборной Бразилии- что может быть ужаснее, каким бы гением Анчелотти ни был..)
d1metras
d1metras
сегодня в 22:42
Бразилия очень слабо выглядит..Болел за Японию.. Молодцы! Рубились до последнего!
y-ago
y-ago ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 22:38
Я тут слишком эмоциональничал в начале...А теперь «расвспоминался»...
Мне выпало счастье быть на матче СССР — Бразилия на Центральном стадионе имени В. И. Ленина (нынешние «Лужники»). 0:3, два гола Пеле...
С тех пор мы со сборной Бразилии — вместе навсегда :))).
Что-то я сегодня «рассентиментальничался». :)))
ABir
ABir
сегодня в 22:38
Даже проигрывая Бразилия остается футбольной державой, и до последних минут не покидает уверенность, что они вырвут победу у страны дзюдо и сумо, если даже не в основное, но в добавленное время точно.
Salihamidjic
Salihamidjic
сегодня в 22:37
Бразильцы отскочили.
Хотел сенсации - жаль, опять японцы без продолжения
xdqq9mmtbt6x
xdqq9mmtbt6x
сегодня в 22:37
Бразилия пока не раскрывается,впереди будут более интересные игры.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 22:32
Жаль Боазильцы прошли дальше не вижу я эту сборную победителем
Lobo77
Lobo77
сегодня в 22:29
Нужен второй Пеле чтоб вернуть Бразилии джингу.
В том и заключается вселенский смысл гениальности и смелости Пеле, в одиночку двинувшего футбол к волшебству, то что делает в ряду великих игроков величайшим. До него Бразилия тоже после проигрышей стала механической командой без искры, такой же как сейчас.
Но где его взять???
Barcelona
Barcelona
сегодня в 22:24
Молодцы Бразильцы!
goalaktika
goalaktika
сегодня в 22:24
Отличная и достойная игра сб. Японии. Ничем их не упрекнуть. Безумно жаль что выбывает такая команда, на этой стадии...
Самураи не выступили как сборная игроков из разных клубов, а как топовый единый клуб с отточенный техникой и с отличной дисциплиной.
Ну а бразильцам пожелаем удачи, мощно выступили против непростого соперника. Потенциал огромный, видна рука папы Карло.
От андердога Марокко ждём такую же игру
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 22:24
Японцы первый тайм хорошо провели. Надежно оборонялись. Бразильцы безуспешно пытались пройти через их защитные порядки. Во втором тайме бразильцы упростили игру и перешли на навесы. Это принесло свои плоды. Раз за разом бразильцы стали выигрывать верх у маленьких японцев и создавать опасные моменты у их ворот. В итоге забили ответный гол с очередного навеса. Винисиус был хорош. Совершил классный проход но Сузуки спас переведя мяч в штангу. Казалось что игра катится к экстра таймам но бразильцы все же вырвали победу.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:24
Бразилия заслужила выход в следующий раунд, хотя бы за то, как старались играть во втором тайме! Японцы отдали им мяч, надеясь на быстрые контратаки, но их план не сработал, т.к бразильцы были надежны в обороне и быстры в атаке! Персонально рад за двух арсенальцев Биг Габи отдал голевую, а Габи Мартинелли забил победный гол!
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 22:20
Кабо Верде пройдет Аргов это 100% инфа !)
mphuZ
mphuZ
сегодня в 22:19
Бразильцы очень бестолковые, но всё-таки додавили японцев))
Futurista
Futurista ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 22:18
Это верно...но всякое может случиться...
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 22:18, ред.
У Бразилии пропало волшебство в игре. Потому что все молодые игроки росли в достатке и играли с детства в академии + слишком оевропеились, скучно нудно, закатили что нужно. Как будто смотрю Италию 2006 года.
А тренер Японии как будто следил за Балтикой Андрюши Талалаева.
DXTK
DXTK
сегодня в 22:18
Сборной Японии конечно не везет на ЧМ.....Давайте вспомним ЧМ 18 году в России 1/8 вели 2-0 против Бельгии....... как итог проиграли 2-3, также как и сегодня на 94 минуте вырвали у них победу......

А на ЧМ 22 в первом же плейофф вышли вперед против Хорватии и проиграли правда в серии пенальти, Сегодня с Бразилией произошло тоже самое опять вышли вперед в 1 тайме и пропустили......хорошо что в этот раз до 11 метровых не дотянули.....Бразильцы вытянули победу.........

PS Анчелотти просто фартовый дед........ может по этому его и выбрали тренером Бразилии.......
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 22:15
Сегодня в игре сборной Бразилии было 2 белых пятна - Волшебник и Феномен на трибунах. В остальном это просто… Ну, не хочется, чтобы такое «зрелище» было. Мучения, а не футбол. Зря потраченное время.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:15
Это верно) но в другой сценарий не верю.
Futurista
Futurista ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 22:12
Аргентине и Англии надо для начала в 1/8 попасть)...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:12
атака сильней защиты.
на 2 тайм японцы неверную тактику выбрали. жаль, но лидеры команд в лазарете.
их не хватило сегодня.
фанатов Бразилии с победой, и с выходом в 1\8 )))
y-ago
y-ago
сегодня в 22:11
С победой, разумеется!!! Правда, никакого смысла обсуждать. Анчи - велик! И в своем репертуаре - вытащил победный гол на замену! Ну, а теперь...Надо "самообуздаться" эмоционально и готовиться к 1\8.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 22:11
Япония физически не вывезла. Бразильцы их спокойно бы добили в доп.время, но хорошо успели в основное.
Чего ожидать он бразил? Вылета от более сильного соперника. Скорее всего это сделает Аргентина, ну или Англия.
c6w9hrevvdud
c6w9hrevvdud
сегодня в 22:11
Бразилию с победой, Япония не доросла до 1/8 и чемпионат не в Японии.
Capral
Capral
сегодня в 22:06
Рад только за Анчелотти!!!!!!! Удачи ему в дальнейшем!!!!!!! Игру обсуждать нет смысла, оставила много вопросов- по бразильцам прежде всего...
Бразилию с победой!!!!!!!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 22:06
Класс побил порядок.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 22:04
Бразилия прям Реал версия 2.0
Groboyd
Groboyd
сегодня в 22:03
Спасибо Мартинели за гол. Не было никакого желания смотреть ещё как минимум полчаса это.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 22:03
Япония очень симпатичная команда , всегда стараюсь болеть имено за них.
Первый тайм Бразилия откровенно провалила , Каземиро был наверное худшим в составе.( Потом исправился)
В перерыве Дон Карло видать отвешал лещей бразильцам.
Во втором тайме бразильцы проснулись и могли забивать даже больше двух мячей , а вот японцы к сожалению просели , за что и поплатились.
Так что сегодня все по делу , Бразилия полностью заслужила проход в следующий раунд.
Гость
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