Анчелотти объяснил, почему Неймар не сыграл с Японией

Главный тренер сборной Бразилии объяснил, почему нападающий не вышел на поле в матче 1/16 финала ЧМ -2026 против Японии (2:1).

Мы берегли Неймара на случай дополнительного времени. Я разговаривал с ним: он мог выйти на поле примерно на 60-й или 65-й минуте. После того как мы сравняли счет, я решил не менять игровую структуру, потому что команда контролировала ход встречи.

У нас достаточно вариантов и на поле, и на скамейке запасных. Хорошо, что в команде есть сильные индивидуально футболисты, это нужно ценить. Матч был очень ответственным. Япония — сложный соперник, очень организованная команда.