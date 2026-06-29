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Анчелотти объяснил, почему Неймар не сыграл с Японией

вчера, 23:40
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия2 : 1Логотип футбольный клуб ЯпонияЯпонияЗавершен

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил, почему нападающий Неймар не вышел на поле в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Японии (2:1).

Мы берегли Неймара на случай дополнительного времени. Я разговаривал с ним: он мог выйти на поле примерно на 60-й или 65-й минуте. После того как мы сравняли счет, я решил не менять игровую структуру, потому что команда контролировала ход встречи.

У нас достаточно вариантов и на поле, и на скамейке запасных. Хорошо, что в команде есть сильные индивидуально футболисты, это нужно ценить. Матч был очень ответственным. Япония — сложный соперник, очень организованная команда.

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