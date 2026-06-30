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Парагвай обыграл Германию по пенальти и вышел в 1/8 финала ЧМ

сегодня, 02:29
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия1 : 1Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайЗакончился после серии пенальти

Сборная Парагвая обыграла команду Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира (1:1, 4:3 по пенальти).

Парагвайцы открыли счет на 42-й минуте — отличился Хулио Энсисо. На 54-й минуте Кай Хаверц забил ответный мяч. Основное и дополнительное время завершились вничью, а в серии пенальти точнее оказалась сборная Парагвая (4:3). У Германии одиннадцатиметровые не реализовали Кай Хаверц, Ник Вольтемаде и Джонатан Та. У Парагвая не сумели забить пенальти Антонио Санабрия и Фабиан Бальбуэна.

В 1/8 финала Парагвай сыграет с победителем пары Франция — Швеция.

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Все комментарии
k6by5w3ekyb9
k6by5w3ekyb9
сегодня в 03:28
Германия на..й с пляжа
6asd9yzzdx4c
6asd9yzzdx4c
сегодня в 03:25
От парагвайского информбюро: "В ходе ожесточённой битвы, в серии 11 метровых Германии нанесено поражение, ура товарищи!!!".
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 03:25
Мдааа, сборная Германии... Теперь на кого будете всё скидывать? Нету Озила, чтоб свалить всё на него?! Хорошо, что это промазал Та, а не Рюдигер.
Германия вылетела. Теперь, через несколько часов, вылетит кто-то из команд сборных Марокко или Нидерландов. На следующей стадии кто-то из следующих: Португалия, Хорватия и Испания.
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 03:15
Совсем забыл про него…🤔😆👍
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 03:14
Не, Дружище, этого допустить нельзя. Кейн еще должен выиграть ЗМ...)))
salleeh
salleeh
сегодня в 03:11
Тухель?😆 У тебя больше шансов исправить ситуацию в сборной Германии, чем у Тухеля. Подожди ещё немного, сборная Англии тоже может облажаться похлеще чем сборная Германии…
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 03:03
Не верю, но понаблюдать интересно...)))
баск
баск
сегодня в 03:02, ред.
Германия- 10я команда по рейтингу ФИФА; Парагвай- 41я.
Если, тем не менее, значительно более слабая команда одерживает победу, значит кое в чём она всё же была лучше..)

Плюсы Парагвайской сборной очевидны:

1- команда придерживается хорошо поставленной игровой дисциплины;
(кажется, она способна терпеть бесконечно, хоть 10 таймов, хоть 20)

2- в её оборонительной игре отлично развита подстраховка;
(обороняется она большими силами, но если в рядах недостаточно порядка, то даже все 10 игроков будут только мешать друг другу)

3- вышеупомянутые плюсы характерны для игры парагвайских сами по себе, но в дополнение к ним идеально провёл матч Орландо Хиль. Причём, я бы даже не сказал, что он поймал особый кураж, просто он хороший кипер.

Работал спокойно, расчётливо, безошибочно. А в серии пенальти по сути убрал немцев и вывел дальше своих. Представляю, как подскочит его трансферная стоимость на ТМ..

А сама игра была, конечно, тяжелейшей для обеих сторон.
Устал даже комментатор, который ближе к концу понёс околесицу про высокогорье, в котором, якобы, сборная Парагвая проводит домашние матчи..

На самом же деле, Парагвай- страна почти равнинная, матчи сборной там проводятся в столице Асунсьоне, высота которого над уровнем моря метров 50 или около того. Нашёл высокогорье, красавец..
Для сравнения, высота Москвы над уровнем моря- примерно 150 м))
salleeh
salleeh
сегодня в 03:01
Как сказал Марк Твен: – «Больше всего в жизни я ненавижу две вещи: расизм и негров»… Мусиалла не в счёт…)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:54
Я помню, как после увольнения Нагеля из Баварии и прихода Тухеля, Нагель ходил по всем каналам и жаловался на свою судьбу, типа- обидели его незаслуженно, уволили несчастного!!! Так и сидел бы без работы, г........н конченый, если бы не его знаменитый Крестный!!!
Krypton777
Krypton777 ответ altin (раскрыть)
сегодня в 02:53
Нет, Шнякин отвратителен. Я раньше даже как-то не замечал насколько. Зачем рассказывать про ДТП, как мать со сломанными руками вытаскивала ребёнка, или про изнасилования? Вроде чернухи и так в жизни хватает.
Шнякин, Черданцев, Генич - это просто ужас и деградация. Генич постоянно зависает на полуслове, и не может закончить мысль. Господи, твоя работа - говорить. Не обязательно что-то умное. Про Чердака даже и говорить не хочется.
IDOS 2
IDOS 2
сегодня в 02:52
Клопп я думаю не исправит ситуацию со сборной. Тут проблемы намного глубже. Бавария перестала покупать звезд в Бундеслиге, а это колоспльный опыт для игроков. Сборной нужен тренер как Тухель, у него другая философия
CSKA2012
CSKA2012 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:52
Один немец по корням прошел в 1/8 это Орландо Хиль )))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:51
Я думаю, он сначала с Маттеусом поговорит- как с главным виновником ПОЗОРА)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:49
Тебя Руди Ф. опередит. )
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 02:49
Ещё забавней тот факт, что Хиль имеет скорее всего немецкие корни, многие немцы в середине 20 века переезжали в южную Америку
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:49
Не, Макс, я сначала Нагелю морду набью)))
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 02:48
Вот так новость
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:46, ред.
Вить. Как позвонит Маттеус (главный тутошний "спец" по Киммиху и Баварии), - привет от меня ему..., пламенный. )
IDOS 2
IDOS 2
сегодня в 02:46
Сидел и наблюдал за игрой Сане и волосы просто дыбом встали от его обводок )))) Ни одного успешного обвода и опасного момента. Такие ошущение что у этого чувака папа президент федерации футбола Германии )))
Capral
Capral
сегодня в 02:45
Я- Гражданин Германии, но весь турнир болел против сборной этой страны, потому что презираю дешевку Нагеля- трусливого и бездарного тренера!!!!!!! От всей души поздравляю сб.Парагвая!!!!!!! Очень понравился Касерес, который нейтрализовал на фланге Вирца, а фактически- его сожрал. Еще одна низость и бездарность Нагеля, это то, что он, видя, как Касерес "убивает" Вирца, не додумался перевести единственную мысль немецкой сборной в центр..................................

Перевод Киммиха в середину поля, фактически ничего не изменил в игре бездарного Нагеля. Кроме постоянных навесов или забросов ничего оригинального не увидел. Замена на шпалу Вольтемаде, с целью выиграть преимущество в воздухе, тоже ничего позитивного не принесло, потому что немцы, по замыслу своего гениального тренера, даже не искали Вольтемаде, а просто вешали мяч на кого придется.

Если говорить о парагвайцах, то их осторожная тактика полностью себя оправдала. Да, отбивались, но делали это очень грамотно, и грамотно убивали время. Кроме всего, очень дружно сыграли на подборах, борясь за каждый мяч, и неплохо выбeгая в контр атаки. Очень организованная команда, соблюдающая игровую дисциплину- от и до!!! Понравился рейд Касереса по флангу!!! На мой взгляд- один из лучших!!!

Итак, Парагвай с победой!!! Спасибо, мужики- за предоставленную радость- вы молодцы и заслужили эту победу!!!!!!! Теперь, по ходу Франция... Это не Германия, с ними будет сложней. Но сенсацию, вы уже совершили, а дальше- будет видно.
Нагеля вон!!!!!!! Несите Клоппа!!!!!!!
salleeh
salleeh ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 02:45
Не ну в чудеса можно верить, но не до такой степени. Франция даже не почувствует этот Парагвай…
IDOS 2
IDOS 2
сегодня в 02:44
Отбор игроков Германии просто ужасный. А тренер показал свою несостоятельность
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 02:43
Упадок Германии на уровне сборных не закончился. Бесславно отправились восвояси. Парагвай - просто с Победой! Не Боги горшки обжигают! Доказано. Парагвай!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 02:42
No pasaran !!!
IDOS 2
IDOS 2
сегодня в 02:41
Самый топовый игрок этой сборной Лерой Сане, забил на этом чемпионате больше всех мячей и обвел всех защитников мира. Скажите за какие заслуги это полено играет в сборной?
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 02:41
Орландо Хиль герой матча, вот что значит у парня до футбола нет денег и он всю душу вкладывает в свою игру, чтобы дальше зарабатывать для своей семьи. Сегодня магия какая то была в раме Парагвая.

Не удивлюсь, если за ним выстроятся в очередь топы в конце мундиаля.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:41, ред.
Хреново. Франции будет скучно в 1/8.
Болел за немцев из-за потенциального соперничества с франками. Но не срослось.
Вратарь у Парагвая теперь может баллотироваться в президенты страны, не иначе.) Парнишка поймал настрой и возобладал над подсознанием немцев в серии пенальти.

По немцам. Сборная покидает чемпионат вполне ожидаемо, - на ранней стадии ПО, как я и предполагал. Игровая составляющая у Маншафт и до мундиаля вызывала вопросы как по составу, так и по рисунку, образ которого напоминал чучело с париком в маминой спальне...
Команда не умеет ни защищаться, не прессинговать, не ломать соперника, как ранее. Уровень же индивидуального мастерства - ниже среднего, из числа топовых команд. Наивный Юля надеялся лишь на физуху, но она, как выяснилось, есть даже у КВерде...
salleeh
salleeh
сегодня в 02:40
Жалкое конечно зрелище – эта нынешняя сборная Германии… Как можно было допустить мальчишку – тренером, а ребёнка – капитаном сборной?🤢
Не забить три пенальти, это полное дно, довести дело до серии пенальти – это просто позор… И зачем было выходить из группы, чтобы вот так вот облажаться…
Короче, Клопп, твой выход, давай собирай сборную сызнова…
kmhb
kmhb
сегодня в 02:40
Посмотрите на состав немцев - там играть некому.
Гость
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