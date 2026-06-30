Парагвай обыграл Германию по пенальти и вышел в 1/8 финала ЧМ

Сборная Парагвая обыграла команду Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира (1:1, 4:3 по пенальти).
Парагвайцы открыли счет на 42-й минуте — отличился Хулио Энсисо. На 54-й минуте Кай Хаверц забил ответный мяч. Основное и дополнительное время завершились вничью, а в серии пенальти точнее оказалась сборная Парагвая (4:3). У Германии одиннадцатиметровые не реализовали Кай Хаверц, Ник Вольтемаде и Джонатан Та. У Парагвая не сумели забить пенальти Антонио Санабрия и Фабиан Бальбуэна.
В 1/8 финала Парагвай сыграет с победителем пары Франция — Швеция.
Что касается игры, тут были комментарии что, мол, Бразилия как-то не так сыграла с Японией. Вот вам немцы с куда более слабым Парагваем.
Да, и я совсем не понимаю логику судейства на чемпионате, то есть защитникам официально разрешили фолить в своей штрафной? просто в руки мяч брать нельзя?
Перевод Киммиха в середину поля, фактически ничего не изменил в игре бездарного Нагеля. Кроме постоянных навесов или забросов ничего оригинального не увидел. Замена на шпалу Вольтемаде, с целью выиграть преимущество в воздухе, тоже ничего позитивного не принесло, потому что немцы, по замыслу своего гениального тренера, даже не искали Вольтемаде, а просто вешали мяч на кого придется.
Если говорить о парагвайцах, то их осторожная тактика полностью себя оправдала. Да, отбивались, но делали это очень грамотно, и грамотно убивали время. Кроме всего, очень дружно сыграли на подборах, борясь за каждый мяч, и неплохо выбeгая в контр атаки. Очень организованная команда, соблюдающая игровую дисциплину- от и до!!! Понравился рейд Касереса по флангу!!! На мой взгляд- один из лучших!!!
Итак, Парагвай с победой!!! Спасибо, мужики- за предоставленную радость- вы молодцы и заслужили эту победу!!!!!!! Теперь, по ходу Франция... Это не Германия, с ними будет сложней. Но сенсацию, вы уже совершили, а дальше- будет видно.
Нагеля вон!!!!!!! Несите Клоппа!!!!!!!