Парагвай обыграл Германию по пенальти и вышел в 1/8 финала ЧМ

сегодня, 02:29

Сборная Парагвая обыграла команду Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира (1:1, 4:3 по пенальти).

Парагвайцы открыли счет на 42-й минуте — отличился Хулио Энсисо. На 54-й минуте Кай Хаверц забил ответный мяч. Основное и дополнительное время завершились вничью, а в серии пенальти точнее оказалась сборная Парагвая (4:3). У Германии одиннадцатиметровые не реализовали Кай Хаверц, Ник Вольтемаде и Джонатан Та. У Парагвая не сумели забить пенальти Антонио Санабрия и Фабиан Бальбуэна.

В 1/8 финала Парагвай сыграет с победителем пары Франция — Швеция.