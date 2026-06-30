Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЧемпионат мира 2026

Нидерланды уступили Марокко в серии пенальти в 1/16 финала ЧМ-2026

сегодня, 06:53
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды1 : 1Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился после серии пенальти

В матче 1/16 финала чемпионата мира команда Нидерландов уступила Марокко в серии пенальти.

Основное время завершилось со счетом 1:1. Коди Гакпо открыл счет на 72-й минуте, на 90+1-й Исса Диоп забил ответный гол. В серии пенальти марокканцы победили со счетом 3:2. Удары у Нидерландов не забили Джастин Клюйверт (штанга), Квентин Тимбер (мимо) и Крисенсио Саммервиль (вратарь). У Марокко не забили Суфьян Рахими (перекладина) и Ашраф Хакими (штанга).

В 1/8 финала Марокко сыграет с Канадой.

Подписывайся в ВК
Все новости
Парагвай обыграл Германию по пенальти и вышел в 1/8 финала ЧМ
Сегодня, 02:29
Бразилия вырвала победу у Японии и вышла в 1/8 финала ЧМ
Вчера, 22:02
Канада победила ЮАР и вышла в 1/8 финала чемпионата мира
28 июня
Аргентина обыграла Иорданию в заключительном туре ЧМ
28 июня
Алжир и Австрия сыграли результативную ничью
28 июня
Колумбия сыграла вничью с Португалией и вышла в плей-офф с 1-го места
28 июня
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:04
Это футбол... Сегодня в него лучше сыграла сборная Марокко. Прямо сейчас она выглядит гораздо сильнее, чем многие сборные в мире. Нидерланды? Команда этой страны свой пик давно прошла, в отличии от африканцев, которые способны значительно прибавить... А ведь они ещё прибавят.
Capral
Capral ответ Krypton777 (раскрыть)
сегодня в 07:55
И подпрыгивать перед ударом.
Аксинья
Аксинья ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 07:54
и не исключено что отыщется след Москвы...
55t7xc5vm7t2
55t7xc5vm7t2
сегодня в 07:49
Нидерландам не повезло.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 07:44
Месси даже не снилось такое)))
Но мы подождем.
Фанаты Роналду умеют сочинят теории заговора.
DXTK
DXTK
сегодня в 07:43
Слов нету Разочарован игрой Голландии.......минус одна сборная которую я поддерживал. Куман провалился???? не знаю.....ван Гаал тоже вылетал в серии пенальти это лотерея.....и просто не повезло. разница лишь в том что тогда проиграли Аргентине теперь Марокко, но как видим они оставляют и на втором ЧМ подряд приятно впечатление.

PS Теперь главное что бы Англия не дошла до своей любимой серии пенальти.........
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:40
Неожиданно. Поздравляю Марокко.
gpdyku4mu23h
gpdyku4mu23h
сегодня в 07:40, ред.
Побеждает сильнейший, Морокко с победой!
Agamaga005
Agamaga005 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 07:35
Значит не было никакой сильной сетки. Вот эти сборные тоже легли бы под Аргентосов. Их игра вообще ни о чём.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Krypton777 (раскрыть)
сегодня в 07:25
А надо как Роберто Карлос, начинать разбег за 30 метров)))
Krypton777
Krypton777
сегодня в 07:22
Когда уже перестанут делать эти позорные семенящие разбеги во время пенальти? Ещё и небольшой разбег под углом. Импульс же теряется.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:17
Минус две команды с именем - вопросы к тем, кто их готовил к ЧМ. И опять "меня терзают смутные сомнения" - то ли в футбол все научились играть, то ли футбол в футбольных державах деградировал... Раньше играли футболисты с именами, которые вписали яркие страницы в историю футбола. А здеся...в тоннах породы блеснёт пара-тройка самоцветов...
chromage
chromage ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 07:13
Можно предположить что жара в США так сказывается, что африканцам комфортнее чем европейцам. Но скорее оправдание в пользу "бедных"... хотя бедные тут совсем другие )
112910415
112910415
сегодня в 07:12
что творится с европейскими сборными, блин ?!
112910415
112910415
сегодня в 07:09
невероятно всё перевернули в концовке марокканцы !
chromage
chromage
сегодня в 07:07, ред.
Осталось Англии вылететь от Конго. И турнир совсем будет сумасшедшим по результатам для топ сборных. Если Бельгия вылетит от Сенегала это будет уж совсем финиш.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:07
Они пенальти вообще не тренируют, штоле?...
матос
матос
сегодня в 07:06
Марокко молодчики , с проходом в 1/8 ЧМ. Тюльпаны в доп время были никакими , и пендали всем , из обеих команд , учиться бить нужно.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 07:05
Ну как там на счёт сильной сетки? Смотрели на имена? Теперь получайте пощёчины от Марокко и Парагвая.
И ведь это ещё не всё, впереди вылет Франции.
Аnдrюhа
Аnдrюhа
сегодня в 07:05
Ахахаах вот это я понимаю...что Германия , что Нидерланды ...топовые европейские сборные вылетают , получается европейский футбол кризисе и посмотрите на их составы ..сплош темнокожие (я не расист), но такое ощущение , что коренные с исторической точки зрения жители не играют в футбол ...происходит деградация футбола у них.. а морокко и Парагвай красавцы ... Супер просто
p754gnuztmfq
p754gnuztmfq
сегодня в 07:05
Морокко не подвело Африку.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:02
Очень и очень жаль. Две классные сборные, которые могли прибавить и порвать аргентосов покидают турнир, оставляя вот это вот
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 07:02
Хороший матч. Команды были достойны друг друга. Марокко смотрелось чуть поинтереснее по игре и моменты у них жирнее были. Несколько великолепных сейвов совершил Вербрюгген. Команды бить пенальти конечно вообще не умеют. Даже в створ не попадают. Давно я не видел столько промахов в серии. Повезло Марокко.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 06:57, ред.
Повторение маршрута ВЕЩМЕШОК - АЭРОПОРТ - ЕВРОПА ))) Немцам будет лететь не скучно...
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 06:57
С пробитием пенальти просто треш!!!😳😳
Это что было
Такой же ужас мы наблюдали в другом матче
Comentarios
Comentarios
сегодня в 06:57
Во мазилы то
chromage
chromage
сегодня в 06:56
Рад за Марокканцев. Как в кино... отыгрались на последних минутах. а потом выиграли по пенальти.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 