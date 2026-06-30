Нидерланды уступили Марокко в серии пенальти в 1/16 финала ЧМ-2026

сегодня, 06:53

В матче 1/16 финала чемпионата мира команда Нидерландов уступила Марокко в серии пенальти.

Основное время завершилось со счетом 1:1. Коди Гакпо открыл счет на 72-й минуте, на 90+1-й Исса Диоп забил ответный гол. В серии пенальти марокканцы победили со счетом 3:2. Удары у Нидерландов не забили Джастин Клюйверт (штанга), Квентин Тимбер (мимо) и Крисенсио Саммервиль (вратарь). У Марокко не забили Суфьян Рахими (перекладина) и Ашраф Хакими (штанга).

В 1/8 финала Марокко сыграет с Канадой.