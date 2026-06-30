В Парагвае объявили выходной после победы над Германией

Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил в стране официальный выходной после победы над Германией в матче 1/16 финала чемпионата мира.
Парагвайцы добились победы в серии пенальти, после того как основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1. В 1/8 финала Парагвай сыграет с победителем пары Франция — Швеция.
Помню как после влета испанцам ночью бродили толпы неадекватных, активных, с неоправданными надеждами.
Футбол надо любить и в поражении и в победе.
А все эти танцы и праздники устраивают люди не имеющие отношения к футболу, как правило.
Прошли те времена ... безвозвратно причём.