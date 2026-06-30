Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПразднованияЧемпионат мира 2026

В Парагвае объявили выходной после победы над Германией

сегодня, 09:52
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия1 : 1Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайЗакончился после серии пенальти

Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил в стране официальный выходной после победы над Германией в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Парагвайцы добились победы в серии пенальти, после того как основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1. В 1/8 финала Парагвай сыграет с победителем пары Франция — Швеция.

Подписывайся в ВК
Все новости
В Эквадоре объявлен выходной после победы над Германией на ЧМ
26 июня
Король Нидерландов станцевал со сборной Кюрасао после ничьей с Эквадором
21 июня Фото
Сафонов сообщил, что происходило на следующий день после победы в ЛЧ
02 июня
ОфициальноМакрон встретился с игроками ПСЖ после финала Лиги чемпионов
31 мая Фото
Официально«Арсенал» провёл чемпионский парад после победы в АПЛ
31 мая Фото
«Кристал Пэлас» устроил для «Арсенала» чемпионский коридор
24 мая Фото
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:57
весь народ теперь счастливый !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:46, ред.
Любовь к футболу - это не только радость / танцы, но и грусть, отчаяние, нервозы, срывы, упадок сил и веры... Без этого никак. Нет Любви без крайностей.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:41
От подъема и единения до разброда и беспорядков один лишь миг/тур.
Помню как после влета испанцам ночью бродили толпы неадекватных, активных, с неоправданными надеждами.
Футбол надо любить и в поражении и в победе.
А все эти танцы и праздники устраивают люди не имеющие отношения к футболу, как правило.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:37
Пусть опухшие... Это ничто в сравнении с национальным подъемом и единением. Помню когда в 2008-м Аршавин и Ко накрячили Голландию, испытывал тоже самое.
Прошли те времена ... безвозвратно причём.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:11
Завтра все опухшие выйдут на работу с выхлопом
aiz27
aiz27
сегодня в 10:06
Здравствуйте! Я так понимаю, что французов набирать в команду не возможно, в связи с началом игры в 00.00 1 июля. А мексиканцев, в этот-же день?
Capral
Capral
сегодня в 10:06
Могли бы и два выделить.
djey2pfrm44f
djey2pfrm44f
сегодня в 10:02
Молодцы Парагвай,у них сегодня свой 9 мая
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:53
Молодцы !!! Утерли нос Германии.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 