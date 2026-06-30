В Парагвае объявили выходной после победы над Германией

сегодня, 09:52

Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил в стране официальный выходной после победы над Германией в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Парагвайцы добились победы в серии пенальти, после того как основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1. В 1/8 финала Парагвай сыграет с победителем пары Франция — Швеция.