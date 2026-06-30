Куман назвал ключевой момент в серии пенальти с Марокко

|Нидерланды1 : 1Марокко
|Закончился после серии пенальти
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман считает, что курьезный эпизод с голом Суфьяна Рахими в серии пенальти стал ключевым психологическим моментом матча 1/16 финала чемпионата мира против Марокко. Об этом сообщает Voetbal International.
Напомним, нидерландцы уступили в серии пенальти со счетом 2:3 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время и завершили выступление на турнире.
Во время серии пенальти голкипер сборной Нидерландов Барт Вербрюгген отразил удар Рахими, однако после сейва случайно задел мяч пяткой, и тот пересек линию ворот. По словам Кумана, этот эпизод оказал серьезное психологическое влияние как на его команду, так и на соперника.
Мы сделали все, что могли, мы хорошо начали серию, но их второй пенальти был, возможно, настолько важен, что повлиял на обе стороны. Когда в таких моментах все складывается против вас, ничего нельзя сделать. Нужно было немного удачи, у марокканцев ее сегодня было больше, чем у нас.
Скорее возможно, но бессмысленно - "Все трансферы (в т.ч. смена капитана) закрываются за час до начала каждого матча национальных чемпионатов (РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1) и матчей сборных (Евро, ЧМ, Лига Наций), а открываются через четыре часа после начала матча."