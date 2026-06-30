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Куман назвал ключевой момент в серии пенальти с Марокко

сегодня, 10:17
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды1 : 1Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман считает, что курьезный эпизод с голом Суфьяна Рахими в серии пенальти стал ключевым психологическим моментом матча 1/16 финала чемпионата мира против Марокко. Об этом сообщает Voetbal International.

Напомним, нидерландцы уступили в серии пенальти со счетом 2:3 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время и завершили выступление на турнире.

Во время серии пенальти голкипер сборной Нидерландов Барт Вербрюгген отразил удар Рахими, однако после сейва случайно задел мяч пяткой, и тот пересек линию ворот. По словам Кумана, этот эпизод оказал серьезное психологическое влияние как на его команду, так и на соперника.

Мы сделали все, что могли, мы хорошо начали серию, но их второй пенальти был, возможно, настолько важен, что повлиял на обе стороны. Когда в таких моментах все складывается против вас, ничего нельзя сделать. Нужно было немного удачи, у марокканцев ее сегодня было больше, чем у нас.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:04
фортуна отказалась помогать Нидерландам !
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ aiz27 (раскрыть)
сегодня в 10:54
Здравствуйте.

Скорее возможно, но бессмысленно - "Все трансферы (в т.ч. смена капитана) закрываются за час до начала каждого матча национальных чемпионатов (РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1) и матчей сборных (Евро, ЧМ, Лига Наций), а открываются через четыре часа после начала матча."
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:26
Лучше бы сказал спасибо Ван Дейку
Гость
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