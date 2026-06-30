Куман назвал ключевой момент в серии пенальти с Марокко

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Главный тренер сборной Нидерландов считает, что курьезный эпизод с голом Суфьяна Рахими в серии пенальти стал ключевым психологическим моментом матча 1/16 финала чемпионата мира против Марокко. Об этом сообщает Voetbal International.

Напомним, нидерландцы уступили в серии пенальти со счетом 2:3 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время и завершили выступление на турнире.

Во время серии пенальти голкипер сборной Нидерландов отразил удар Рахими, однако после сейва случайно задел мяч пяткой, и тот пересек линию ворот. По словам Кумана, этот эпизод оказал серьезное психологическое влияние как на его команду, так и на соперника.