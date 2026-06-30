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Аленичев: «Дзюбе рано заканчивать карьеру»

сегодня, 11:09

Четырехкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение, что форварду Артему Дзюбе рано завершать карьеру. Недавно ветеран покинул тольяттинский «Акрон» и находится без клуба.

Я считаю, что Артему рано заканчивать. Как минимум год он должен поиграть. Если не будет предложений из Москвы, то я считаю, что нужно найти другой вариантик. Он плодотворно поработал в «Акроне». В прошлом сезоне выступил хорошо, не думаю, что «Акрон» без него остался бы в премьер-лиге.

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Все комментарии
sharbb82fp62
sharbb82fp62
сегодня в 12:37
Зачем себя позорить, нужно уйти достойно.
25mm5mvf9qvj
25mm5mvf9qvj
сегодня в 12:33
Дзюба уже по полю еле ходит, он же не свадебный генерал его по полю таскать.
qmrqphjd9gjy
qmrqphjd9gjy
сегодня в 12:24
Дзюба хочет играть там, где начинал,чтобы бесславно завершить карьеру.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:46
Дзюба сквозь игольную щель все еще не оставляет надежд проникнуть в Спартак...)))
112910415
112910415
сегодня в 11:37
Дзюба это сам порешает ...
aiz27
aiz27
сегодня в 11:35
Спасибо.
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