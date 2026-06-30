Аленичев: «Дзюбе рано заканчивать карьеру»

Четырехкратный чемпион России в составе московского «Спартака» высказал мнение, что форварду рано завершать карьеру. Недавно ветеран покинул тольяттинский «Акрон» и находится без клуба.

Я считаю, что Артему рано заканчивать. Как минимум год он должен поиграть. Если не будет предложений из Москвы, то я считаю, что нужно найти другой вариантик. Он плодотворно поработал в «Акроне». В прошлом сезоне выступил хорошо, не думаю, что «Акрон» без него остался бы в премьер-лиге.