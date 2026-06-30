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Сёмин назвал провалом результат Германии на ЧМ-2026

сегодня, 11:51
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия1 : 1Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайЗакончился после серии пенальти

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин оценил вылет Германии на стадии 1/16 финала чемпионата мира. Немцы уступили парагвайцам (1:1, 3:4 — по пенальти).

Вне сомнения, это провал. Думаю, что это ошибка тренерского штаба, потому что не смогли донести до футболистов, что сейчас все команды играют на максимуме возможностей. Хотя парагвайцы уступали по классу, но превосходили немцев по характеру и физической готовности к матчу. Также отметил бы другой важный момент. Парагвайцы не забыли старый футбол, когда они играли в контратакующей манере, много футболистов оборонялись. Немцы ничего с этим сделать не смогли. Наверное, закономерная победа парагвайцев.

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Все комментарии
Mozhay
Mozhay
сегодня в 12:43
Такого провала Германия не знала давно, Германия все меньше напоминает футбольную державу.
rz7qwtfdg25q
rz7qwtfdg25q
сегодня в 12:26
Семин всем глаза открыл, немцы не были готовы к чемпионату с самого его начала.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:20
Это тоже ежу понятно, не только Сёмину...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:07
Капитан очевидность…
112910415
112910415
сегодня в 12:07
Сёмин назвал провал провалом !
Capral
Capral
сегодня в 12:03
В футболе Нагеля вообще ничего нет, не только игры на пределе возможностей. В его футболе нет главного- тренерской новизны и тренерской идеи.
Гость
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