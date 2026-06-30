Сёмин назвал провалом результат Германии на ЧМ-2026

Бывший главный тренер сборной России оценил вылет Германии на стадии 1/16 финала чемпионата мира. Немцы уступили парагвайцам (1:1, 3:4 — по пенальти).

Вне сомнения, это провал. Думаю, что это ошибка тренерского штаба, потому что не смогли донести до футболистов, что сейчас все команды играют на максимуме возможностей. Хотя парагвайцы уступали по классу, но превосходили немцев по характеру и физической готовности к матчу. Также отметил бы другой важный момент. Парагвайцы не забыли старый футбол, когда они играли в контратакующей манере, много футболистов оборонялись. Немцы ничего с этим сделать не смогли. Наверное, закономерная победа парагвайцев.