ЧМ-2026 стал крупнейшим событием в истории ставок в США

Чемпионат мира-2026 стал крупнейшим событием в истории спортивных ставок в США. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на представителей букмекерских компаний.
По словам букмекеров, на всплеск интереса повлияли сразу несколько факторов: удобное для американской аудитории время начала матчей, проведение турнира в Северной Америке, а также успешное выступление сборной США.
Глава отдела футбольных ставок одной из компаний Марк Бикердайк заявил, что интерес к турниру «превзошёл ожидания». Директор другой букмекерской конторы Джонни Авелло отметил, что по популярности ставки на чемпионат мира уже сопоставимы с турниром NCAA по студенческому баскетболу.
«В конечном итоге это может стать крупнейшим событием года», — считает Авелло.
Особенно активно американские болельщики делают ставки на матчи сборной США. Букмекеры ожидают, что встреча команды Соединённых Штатов с Боснией и Герцеговиной в Санта-Кларе может стать самым популярным футбольным матчем в истории их компаний.
абсолютно неважные для ставочника причины - время начала, место проведения. те кто крутится в этом жестоком мире и так это знают)) там в этом омуте люди часто не по вывеске а по коэфициенту выбирают ставку. так что житель Германии ставящий на женский индийский крикет третью лигу - вполне обыденное явление.
ну а выигрывают всегда только букмекеры по итогу. как и казино)) если помнить это правило можно избежать неожиданностей жизненных)