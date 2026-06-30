ЧМ-2026 стал крупнейшим событием в истории ставок в США

сегодня, 14:48

Чемпионат мира-2026 стал крупнейшим событием в истории спортивных ставок в США . Об этом сообщает The Independent со ссылкой на представителей букмекерских компаний.

По словам букмекеров, на всплеск интереса повлияли сразу несколько факторов: удобное для американской аудитории время начала матчей, проведение турнира в Северной Америке, а также успешное выступление сборной США .

Глава отдела футбольных ставок одной из компаний Марк Бикердайк заявил, что интерес к турниру «превзошёл ожидания». Директор другой букмекерской конторы Джонни Авелло отметил, что по популярности ставки на чемпионат мира уже сопоставимы с турниром NCAA по студенческому баскетболу.

«В конечном итоге это может стать крупнейшим событием года», — считает Авелло.