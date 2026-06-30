Нагельсманн намерен продолжить тренировать Германию

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн не намерен покидать свой пост после вылета команды с чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, Немецкий футбольный союз (DFB) в ближайшие дни определится с будущим 38-летнего специалиста. При этом часть членов руководства федерации выступает за сохранение Нагельсманна во главе национальной команды.
Отмечается, что официальных переговоров между DFB и главным тренером пока не проводилось.
Немецкий интернет просто кипит от возмущения и глаза разбегаются от статей различных экспертов. Да, многие сходятся к тому, что сейчас в немецком футболе смена поколений, не хватает классных вингеров и тп., но главным виновником позора- конечно называют Нагеля. Вобщем, посмотрим. За спиной этого шабашника стоит серьезная фигура в немецком футболе, вот, он его и страхует.