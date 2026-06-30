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Нагельсманн намерен продолжить тренировать Германию

сегодня, 15:13

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн не намерен покидать свой пост после вылета команды с чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, Немецкий футбольный союз (DFB) в ближайшие дни определится с будущим 38-летнего специалиста. При этом часть членов руководства федерации выступает за сохранение Нагельсманна во главе национальной команды.

Отмечается, что официальных переговоров между DFB и главным тренером пока не проводилось.

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Все комментарии
Schalke-04
Schalke-04
сегодня в 15:42
Гоните его ссаными тряпками!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:32
Выгонят по-любому!
112910415
112910415
сегодня в 15:31
этому парню всё божья роса ! )
ycfupj83z8yf
ycfupj83z8yf ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:26
Убедил.
Capral
Capral ответ 269thm3vs6ef (раскрыть)
сегодня в 15:25
Карпин сам ушел из Динамо, а этот до упора сопротивляется. Почувствуй разницу и не клевещи на человека.
odnoznachno
odnoznachno
сегодня в 15:23
Позорник конченный!
Capral
Capral
сегодня в 15:23
Кто бы сомневался.))) Этот будет отстреливаться до последнего. Уже такой страшный пресс идет на этого недотренера, причем отовсюду. Прямым текстом упоминается Клопп- как приемник, но сам Юрген, исключительно из-за солидарности с коллегой неудачником, пока отмалчивается, хотя, всем уже понятно, что его назначение- дело времени... Уже игроки сборной открыто протестуют против Нагеля, уже большинство авторитетнейших людей Германии требуют отставки за ПОЗОР сборной!!! Открыто говорят о неумении Нагеля вести себя на людях и в общении с прессой...

Немецкий интернет просто кипит от возмущения и глаза разбегаются от статей различных экспертов. Да, многие сходятся к тому, что сейчас в немецком футболе смена поколений, не хватает классных вингеров и тп., но главным виновником позора- конечно называют Нагеля. Вобщем, посмотрим. За спиной этого шабашника стоит серьезная фигура в немецком футболе, вот, он его и страхует.
269thm3vs6ef
269thm3vs6ef ответ Wolverhampton (раскрыть)
сегодня в 15:22, ред.
Тупость и борзость. Немецкий Карпин.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 15:20
Вот это характер!
Гость
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