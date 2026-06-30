Нагельсманн намерен продолжить тренировать Германию

сегодня, 15:13

Главный тренер сборной Германии не намерен покидать свой пост после вылета команды с чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, Немецкий футбольный союз ( DFB ) в ближайшие дни определится с будущим 38-летнего специалиста. При этом часть членов руководства федерации выступает за сохранение Нагельсманна во главе национальной команды.