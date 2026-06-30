Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

В «Динамо» рассказали, почему отказались от тренера Гусева

сегодня, 16:39

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев объяснил, почему тренер Ролан Гусев не продолжил работу с командой.

Первая часть чемпионата — однозначно неудовлетворительно. Мы не оправдали ожиданий болельщиков ни по качеству игры, ни по месту в таблице. Во второй части, если считать по набранным очкам, мы заняли третье место — это неплохо. Но в целом оценка все равно неудовлетворительная.

На совете директоров активно обсуждалась эта тема (продолжить сотрудничество с Гусевым — прим.). Ролан Александрович проделал хорошую работу. Мы отмечали, как улучшилась игра, как он был вовлечен в тренировочный процесс, как команда переживала неудачи. Я видел эмоции в раздевалке, изменился настрой и дух, футболисты раскрепостились.

Однако исходя из поставленных задач и результата — трофей не взят — и на основании других факторов и консультаций с экспертами приняли решение дальше пойти с Сандро Шварцем.

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Динамо» рассказали, кого рассматривали на пост главного тренера
27 июня
В «Ахмате» отреагировали на слухи об интересе к Кокорину и Дзюбе
27 июня
Галактионов рассказал, вёл ли он переговоры с другими клубами
18 июня
Шварц рассказал, вёл ли он переговоры с ЦСКА
17 июня
Жирков пока не планирует быть главным тренером
13 июня
СлухиСтало известно, какой российский клуб может возглавить Ролан Гусев
07 июня
Сортировать
Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 17:38
Жили у ВТБуси два весёлых гуся)...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:06
Гусев зимой вернется доиграть сезон без трофеев
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:01
ВТБ из двух вариантов. Неплохой (Гусев) и отвратительный (Шварц) выбрал второй. Так бывает и нередко.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 16:59
то есть задачи поставили другому человеку а их невыполнение приписали другому. как знакомо - наказать невиновных, наградить непричастных))
36h9un6wzfg7
36h9un6wzfg7
сегодня в 16:48
Со шварцем легче бабло на выплате неустойки заработать.
3xn7nbyebjyb
3xn7nbyebjyb
сегодня в 16:43
Всё как-то не искренне.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 