В «Динамо» рассказали, почему отказались от тренера Гусева

Председатель совета директоров «Динамо» объяснил, почему тренер не продолжил работу с командой.

Первая часть чемпионата — однозначно неудовлетворительно. Мы не оправдали ожиданий болельщиков ни по качеству игры, ни по месту в таблице. Во второй части, если считать по набранным очкам, мы заняли третье место — это неплохо. Но в целом оценка все равно неудовлетворительная.

На совете директоров активно обсуждалась эта тема (продолжить сотрудничество с Гусевым — прим.). Ролан Александрович проделал хорошую работу. Мы отмечали, как улучшилась игра, как он был вовлечен в тренировочный процесс, как команда переживала неудачи. Я видел эмоции в раздевалке, изменился настрой и дух, футболисты раскрепостились.

Однако исходя из поставленных задач и результата — трофей не взят — и на основании других факторов и консультаций с экспертами приняли решение дальше пойти с Сандро Шварцем.