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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыИспания. Примера 2025/2026

Гримальдо перешёл из «Байера» в «Атлетико»

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 19:34
В БЛ был очень результативным на своей позиции. Поглядим на него в Испании.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:03
после того как Руджери попался на фетишизме, Атлетико остается только искать новых защитников)))
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