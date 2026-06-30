Гримальдо перешёл из «Байера» в «Атлетико»

«Атлетико» подписал защитника «Байера» Алехандро Гримальдо.
Контракт 30-летнего испанца рассчитан до 30 июня 2030 года.
Сумма сделки с учетом бонусов превысит 20 млн евро.
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