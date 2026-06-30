«Монако» объявил о выкупе прав на Ансу Фати у «Барселоны»

сегодня, 18:31

Пресс-служба «Монако» объявила о переходе нападающего «Барселоны» .

Монегаски выкупили права на форварда, который выступал за команду в прошлом сезоне на правах аренды. Контракт с футболистом подписан до 30 июня 2030 года.