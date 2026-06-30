«Монако» объявил о выкупе прав на Ансу Фати у «Барселоны»

Пресс-служба «Монако» объявила о переходе нападающего «Барселоны» Ансу Фати.
Монегаски выкупили права на форварда, который выступал за команду в прошлом сезоне на правах аренды. Контракт с футболистом подписан до 30 июня 2030 года.
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет