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«Тоттенхэм» продлил контракт с Кински

сегодня, 18:36

«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с голкипером Антонином Кински. Английский клуб не раскрыл детали соглашения.

В прошлом сезоне АПЛ чешский голкипер провел 7 матчей и дважды сыграл на ноль.

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