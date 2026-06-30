ЦСКА сыграл вничью с «Шинником» в товарищеском матче на сборах.
На 50-й минуте Артем Шуманский вывел ЦСКА вперёд. На 52-й минуте Артур Чёрный сравнял счёт.
В следующем матче ЦСКА сыграет с тульским «Арсеналом». Встреча пройдёт 4 июля.
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