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ЦСКА сыграл вничью с «Шинником» в товарищеском матче

сегодня, 19:25

ЦСКА сыграл вничью с «Шинником» в товарищеском матче на сборах.

На 50-й минуте Артем Шуманский вывел ЦСКА вперёд. На 52-й минуте Артур Чёрный сравнял счёт.

В следующем матче ЦСКА сыграет с тульским «Арсеналом». Встреча пройдёт 4 июля.

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ЦСКА  Шинник
Источник: soccer.ru Фото: ПФК ЦСКА
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