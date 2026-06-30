«Марсель» уволил главного тренера

Главный тренер «Марселя» Хабиб Бейе покинул свой пост, сообщила пресс-служба французского клуба.
48-летний специалист возглавлял команду с февраля, сменив Роберто Де Дзерби. Под его руководством «Марсель» занял пятое место в Лиге 1.
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