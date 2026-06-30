«Марсель» уволил главного тренера

сегодня, 20:32

Главный тренер «Марселя» покинул свой пост, сообщила пресс-служба французского клуба.

48-летний специалист возглавлял команду с февраля, сменив Роберто Де Дзерби. Под его руководством «Марсель» занял пятое место в Лиге 1.