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«Наполи» продлил контракт со Спинаццолой

сегодня, 20:37

Защитник Леонардо Спинаццола продлил контракт с «Наполи», сообщила пресс-служба неаполитанского клуба.

Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года.

33-летний итальянец выступает за «Наполи» с лета 2024 года.

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