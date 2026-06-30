«Васку да Гама» продлил аренду защитника «Зенита» Ренана

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что защитник Роберт Ренан продолжит выступать за «Васку да Гама».
Бразильская команда продлила аренду футболиста до конца 2026 года. Игрок был арендован «Васку да Гама» в августе 2025 года.
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