«Васку да Гама» продлил аренду защитника «Зенита» Ренана

сегодня, 20:42

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что защитник продолжит выступать за «Васку да Гама».

Бразильская команда продлила аренду футболиста до конца 2026 года. Игрок был арендован «Васку да Гама» в августе 2025 года.