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В «Динамо» оценили работу судей в РПЛ

сегодня, 20:58

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев высказался о судействе в РПЛ.

Все не так плохо, как многие думают, но и не так хорошо, как хотелось бы. Хочется стандартизации: похожие ситуации судьи трактуют по-разному. Это касается не только нашего чемпионата — даже на чемпионате мира решения порой разнятся. Судейскому корпусу явно есть над чем работать.

Также глава «Динамо» отметил, что у клуба нет проблем с лимитом.

У нас в этом плане хорошие позиции. В «Динамо» достаточное количество россиян, чтобы выдерживать новый лимит. Много молодежи, на которую рассчитываем. Если дальше требования станут ужесточаться, будем смотреть, но сейчас проблем с лимитом нет.

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