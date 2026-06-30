В «Динамо» оценили работу судей в РПЛ

сегодня, 20:58

Председатель совета директоров «Динамо» высказался о судействе в РПЛ .

Все не так плохо, как многие думают, но и не так хорошо, как хотелось бы. Хочется стандартизации: похожие ситуации судьи трактуют по-разному. Это касается не только нашего чемпионата — даже на чемпионате мира решения порой разнятся. Судейскому корпусу явно есть над чем работать.

Также глава «Динамо» отметил, что у клуба нет проблем с лимитом.