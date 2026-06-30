Три футболиста покинули ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что Даниэль Руис, Амирхоссейн Риванди и Егор Ушаков покидают клуб.
Арендное соглашение с Даниэлем не было продлено. Контракты с Амирхоссейном и Егором истекли в июне. Желаем парням удачи в карьере!
Арендное соглашение с Даниэлем не было продлено. Контракты с Амирхоссейном и Егором истекли в июне. Желаем парням удачи в карьере!
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