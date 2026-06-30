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ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Три футболиста покинули ЦСКА

сегодня, 21:15

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что Даниэль Руис, Амирхоссейн Риванди и Егор Ушаков покидают клуб.

Арендное соглашение с Даниэлем не было продлено. Контракты с Амирхоссейном и Егором истекли в июне. Желаем парням удачи в карьере!

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 22:03
А зачем брать в аренду и вообще не выпускать легионера?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:41
Ребята должны играть, а не сидеть на лавке. в других клубах могут заиграть
Гость
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