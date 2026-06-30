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Лэмпард продлил контракт с «Ковентри»

сегодня, 21:37

Пресс-служба «Ковентри» объявила о продлении контракт с главным тренером Фрэнком Лэмпардом.

Новое соглашение наставника рассчитано до 30 июня 2029 года. В новом сезоне «Ковентри» будет выступать в АПЛ — команда выиграла Чемпионшип в сезоне-2025/26.

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