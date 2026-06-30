Норвегия обыграла Кот-д'Ивуар и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

|Кот-д'Ивуар1 : 2Норвегия
|Завершен
Норвегия обыграла Кот-д'Ивуар (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира.
На 39-й минуте Антонио Нуса вывел норвежцев вперёд. На 74-й минуте Амад Диалло сравнял счёт. На 86-й минуте Эрлинг Холанд принёс Норвегии победу.
В 1/8 финала чемпионата мира Норвегия сыграет с Бразилией.
P.S. А вот бой в барабан со стороны Эдегора, после матча, под синхрон норвежских трибун, с последующей имитацией гребли, - вот это было эпично. Так бы норвеги в футбол играли, цены бы им не было.
Пусть бразилы их раскатают, - за такой облом, который викинги устроили с Францией в группе, когда сдали матч лягушкам, они должны ответить перед футбольным Богом. Карло, давай, размажь их, и пусть те вёслами гребут обратно, - в свои Фьорды !!!