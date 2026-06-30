Норвегия обыграла Кот-д'Ивуар и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

сегодня, 21:58

Норвегия обыграла Кот-д'Ивуар (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира.

На 39-й минуте Антонио Нуса вывел норвежцев вперёд. На 74-й минуте Амад Диалло сравнял счёт. На 86-й минуте Эрлинг Холанд принёс Норвегии победу.

В 1/8 финала чемпионата мира Норвегия сыграет с Бразилией.