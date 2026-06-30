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Норвегия обыграла Кот-д'Ивуар и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

сегодня, 21:58
Кот-д'ИвуарЛоготип футбольный клуб Кот-д'Ивуар1 : 2Логотип футбольный клуб НорвегияНорвегияЗавершен

Норвегия обыграла Кот-д'Ивуар (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира.

На 39-й минуте Антонио Нуса вывел норвежцев вперёд. На 74-й минуте Амад Диалло сравнял счёт. На 86-й минуте Эрлинг Холанд принёс Норвегии победу.

В 1/8 финала чемпионата мира Норвегия сыграет с Бразилией.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Real Oviedo (раскрыть)
сегодня в 23:11
Оборона не конек африканцев! Жаль а так везде 1-1 брал((
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 23:06
в 1/16 финале нет легких матчей.
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 22:57
Тут было понятно без шансов, с Браззилией посмотрим
y-ago
y-ago ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:43
Согласен. Пусть!
Dauletbek
Dauletbek ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 22:38
А дальше, извините, я остаюсь с Норвегией)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:38, ред.
Мне вот лично норвеги в поле не понравились. Но Великий Один сделал своё дело, - кривоногие Коты просто пуляли мимо рамы, абы как, поэтому и летят обратно в Африку.

P.S. А вот бой в барабан со стороны Эдегора, после матча, под синхрон норвежских трибун, с последующей имитацией гребли, - вот это было эпично. Так бы норвеги в футбол играли, цены бы им не было.

Пусть бразилы их раскатают, - за такой облом, который викинги устроили с Францией в группе, когда сдали матч лягушкам, они должны ответить перед футбольным Богом. Карло, давай, размажь их, и пусть те вёслами гребут обратно, - в свои Фьорды !!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 22:35
Две тренерских команды, отличный рефери, умеренный темп игры, без бей беги и постоянных потерь мяча, без навесов, без серии пенальти, просто шахматы.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 22:32
Норвегию с выходом в 1/8 финал.
y-ago
y-ago
сегодня в 22:32
Поздравления Норвегии! Заслуженная победа — по игре они были сильнее. Но Кот-д'Ивуар бился до последней минуты и заслуживает уважения. А дальше... извините, но я уже за Бразилию :)).
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 22:30
Нуса красавца положил! С победой викингов.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:30
Картинка напомнила мне о Punk Frogs/Панк-Лягушках из Teenage Mutant Ninja Turtles/Черепашек Мутантов Ниндзя версии 1987 года.

Кстати, Килиана Мбаппе нередко сравнивают с одним из братьев-черепашек и тут есть некоторая связь, особенно с учётом что эти двоих нередко сравнивают.
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 22:29
Игра была в целом равная. Красивые голы сегодня были. Отличным ударом Нуса открыл счет. Не менее классным голом ответил Диалло. В концовке матча провалилась оборона африканцев. Трое защитников зачем то побежали на одного игрока Норвегии владевшего мячом и бросили Холанда одного в центре собственной штрафной. Как так безалаберно можно играть уму непостижимо. За это поплатились вылетом с Чемпионата мира.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:28
Ну и жаль Дивуар, спящие гиганты, норвеги хиирые, их усыпили. Зороши были африканцы и атаки строили мягко через пас
матос
матос
сегодня в 22:28
Молодцы норвежцы .
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:21
Но он был наэтом месте и не толкал вратаря и не бил ногой по голове, а просто задал мячу направление)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:16, ред.
Порядрк бьёт класс и физику.
Браво викинги, раскатали африку
Холан мог штуки три забивать.
Очень нравиться дисциплина и маневренность викингов, у них куча вариантов и они знают что делают на поле каждый. Ни одного Лероя Сане в команде, всё расписано по нотам
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:15
Ой, только что повтор глянул. Он даже и не бил))) тупо мчя в него попал)) ой молодец)))
Futurista
Futurista ответ Apsny (раскрыть)
сегодня в 22:15
))...
Apsny
Apsny
сегодня в 22:14
Лошадь Лаханд
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:07
Блин, опять пропустил игру... Ну видел ответку от Диало, потом отлучился, а эти уже второй забили оказывается. Если я не путаю, то они на брадюзилов выходят.? Ну вот он и финиш!
faneng
faneng
сегодня в 22:05
Наконец-то европейцы одержали победу! Но здесь важна страсть, пассионарность. Немцы и голландцы какие-то сонные лентяи, а норвежцы прямо заряжены. И болельщики поддерживают антураж викингов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:05, ред.
Теперь есть за кого болеть против такой Бразилии. Норвегия просто так не отдаст игру. Играют очень прилично.
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 22:04
Хоккеисты из Бразилии вынесут в одну калитку их)...
particular
particular
сегодня в 22:02
Норвежские недохоккеисты становятся всё заметнее в футболе...
Futurista
Futurista
сегодня в 22:01, ред.
Холанд ходит героем)...на его месте любой пацан из ДЮСШ забил бы такой)....
Groboyd
Groboyd
сегодня в 22:00, ред.
2 красивых гола на индивидуальном мастерстве и обработка Холана, превратившаяся в удар.
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