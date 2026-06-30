Джованни Гонсалес перешёл в «Ривер Плейт» из «Краснодара»

сегодня, 22:39

Пресс-служба «Краснодара» объявила, что защитник перешёл в «Ривер Плейт».

Гонсалес сыграл за «Краснодар» 62 матча и отдал 4 результативные передачи. Уругваец выступал за «быков» с 2024 года.