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ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Джованни Гонсалес перешёл в «Ривер Плейт» из «Краснодара»

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