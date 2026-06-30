Джованни Гонсалес перешёл в «Ривер Плейт» из «Краснодара»

Пресс-служба «Краснодара» объявила, что защитник Джованни Гонсалес перешёл в «Ривер Плейт».
Гонсалес сыграл за «Краснодар» 62 матча и отдал 4 результативные передачи. Уругваец выступал за «быков» с 2024 года.
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