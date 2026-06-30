Бернарду Силва: «Лука Модрич — мой кумир»

Новичок «Реала» Бернарду Силва рассказал, кто является его кумиром.
Лука Модрич — мой кумир. Он является источником вдохновения для меня. Один раз я попросил у него футболку, и это одна из самых особых футболок, которые есть у меня дома.
Лука Модрич — мой кумир. Он является источником вдохновения для меня. Один раз я попросил у него футболку, и это одна из самых особых футболок, которые есть у меня дома.
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