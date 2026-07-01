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Флик убеждает Киммиха перейти в «Барселону»

сегодня, 00:46

Полузащитник Йозуа Киммих готов покинуть «Баварию» этим летом.

Оформить трансфер футболиста хочет «Барселона». Главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик лично позвонил хавбеку, чтобы убедить его перейти в каталонский клуб.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:04, ред.
Внушительное усиление центра поля, а при необходимости, и правого края защиты. Если переход состоится, у Флика вырастит вариативность при смене схем по ходу матча.

Кроме того, Киммих - прекрасное подспорье для Педри и Ольмо в созидании атак. Пас и стандарты в исполнении немца , - то, что не достает Барселоне много лет к ряду.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:59
Значит приглянулся тренеру.
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