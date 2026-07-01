Флик убеждает Киммиха перейти в «Барселону»

Полузащитник Йозуа Киммих готов покинуть «Баварию» этим летом.
Оформить трансфер футболиста хочет «Барселона». Главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик лично позвонил хавбеку, чтобы убедить его перейти в каталонский клуб.
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Кроме того, Киммих - прекрасное подспорье для Педри и Ольмо в созидании атак. Пас и стандарты в исполнении немца , - то, что не достает Барселоне много лет к ряду.