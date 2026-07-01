Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЧемпионат мира 2026

Дубль Мбаппе помог Франции разгромить Швецию в 1/16 финала ЧМ

сегодня, 01:53
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 0Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияЗавершен

Сборная Франции победила команду Швеции в матче 1/16 финала чемпионата мира (3:0).

Счёт на 45-й минуте открыл Килиан Мбаппе. Брэдли Баркола на 53-й минуте увеличил преимущество французов. На 74-й минуте Мбаппе оформил дубль.

В 1/8 финала Франция сыграет с Парагваем.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт ФИФА
Норвегия обыграла Кот-д'Ивуар и вышла в 1/8 финала чемпионата мира
Вчера, 21:58
ЦСКА сыграл вничью с «Шинником» в товарищеском матче
Вчера, 19:25
Нидерланды уступили Марокко в серии пенальти в 1/16 финала ЧМ-2026
Вчера, 06:53
Парагвай обыграл Германию по пенальти и вышел в 1/8 финала ЧМ
Вчера, 02:29
Бразилия вырвала победу у Японии и вышла в 1/8 финала ЧМ
29 июня
Канада победила ЮАР и вышла в 1/8 финала чемпионата мира
28 июня
Сортировать
Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 02:38
В 1/4 финале Марокко может достойно сопротивиться сборной Франции. А Парагвай не сможет долго выдержать сидя в обороне...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 02:24
Вышедшие из группы трое: Голландия, Япония, Швеция покинули чемпионат. А Франция. Норвегия продолжают...
y-ago
y-ago ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:22
Согласен на все 100! Касательно меня - впервые за много лет во время этой игры ко мне вернулось ощущение настоящего футбола - великой игры по гамбургскому счету! Истинное удовольствие! Спасибо, Франция!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:06, ред.
Самый лайтовый матч 1/16 для фаворита в паре.
Отменные движения, море мысли, скорость, техника и исполнительское мастерство - все те необходимые слагаемые успеха, которые должны присутствовать у чемпиона мира по футболу. Франция пока единственная команда, которая владеет всем этим, а соответственно, является единственной сборной, достойной Кубка Мира. Запас по мощности, чувствуется, как у движка БМВ.)

Великолепный Мбаппе просто летает и творит игру, а партнёры ему подыгрывают в такт. Олисе - многовариантный атакующий мастер, который всё больше и больше обрастает доминантой в своей зоне вне зависимости от игровой ситуации. Парень везде находит правильный и острый вариант развития атаки. Да, пока ему не хватает ударной техники, но судя по семимильному прогрессу, думаю и здесь этот элемент в скором времени отшлифуется.

Шведы... Ну здесь парни ростом под 190 см. сделали всё, что могли. А на большее они и не способны. Поэтому судить их всех строго, как и персонально Дьёкериша, который при выходе один в один лупит во вратаря, не имеет смысла...

Францию с победой!
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 01:56
Великолепно играет Франция. Суператака у этой команды. Приятно смотреть. Пока что им нет равных на турнире. Парагвай должны без проблем выносить как это сделали американцы. Мбаппе догнал Месси в гонке бомбардиров но у Лео еще есть матч в запасе с Кабо Верде чтобы снова уйти в отрыв. Отличный матч сегодня провел шведский вратарь. Если бы не он счет был бы совсем унизительным для Швеции.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:55
Мбаппе штампует. такое ощущение что может намного больше и вся Франция и Мбаппе. просто берегут силы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 