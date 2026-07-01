Дубль Мбаппе помог Франции разгромить Швецию в 1/16 финала ЧМ

Сборная Франции победила команду Швеции в матче 1/16 финала чемпионата мира (3:0).
Счёт на 45-й минуте открыл Килиан Мбаппе. Брэдли Баркола на 53-й минуте увеличил преимущество французов. На 74-й минуте Мбаппе оформил дубль.
В 1/8 финала Франция сыграет с Парагваем.
Отменные движения, море мысли, скорость, техника и исполнительское мастерство - все те необходимые слагаемые успеха, которые должны присутствовать у чемпиона мира по футболу. Франция пока единственная команда, которая владеет всем этим, а соответственно, является единственной сборной, достойной Кубка Мира. Запас по мощности, чувствуется, как у движка БМВ.)
Великолепный Мбаппе просто летает и творит игру, а партнёры ему подыгрывают в такт. Олисе - многовариантный атакующий мастер, который всё больше и больше обрастает доминантой в своей зоне вне зависимости от игровой ситуации. Парень везде находит правильный и острый вариант развития атаки. Да, пока ему не хватает ударной техники, но судя по семимильному прогрессу, думаю и здесь этот элемент в скором времени отшлифуется.
Шведы... Ну здесь парни ростом под 190 см. сделали всё, что могли. А на большее они и не способны. Поэтому судить их всех строго, как и персонально Дьёкериша, который при выходе один в один лупит во вратаря, не имеет смысла...
Францию с победой!