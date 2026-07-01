Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЧемпионат мира 2026

Мексика обыграла Эквадор и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

сегодня, 07:33
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика2 : 0Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорЗавершен

Сборная Мексики победила со счетом 2:0 Эквадор в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Голы забили Хулиан Киньонес (22-я минута) и Рауль Хименес (31). На 90+5-й минуте у эквадорцев был удален Пьеро Инкапье.

В 1/8 финала Мексика сыграет с победителем пары Англия — ДР Конго.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Дубль Мбаппе помог Франции разгромить Швецию в 1/16 финала ЧМ
Сегодня, 01:53
Норвегия обыграла Кот-д'Ивуар и вышла в 1/8 финала чемпионата мира
Вчера, 21:58
ЦСКА сыграл вничью с «Шинником» в товарищеском матче
Вчера, 19:25
Нидерланды уступили Марокко в серии пенальти в 1/16 финала ЧМ-2026
Вчера, 06:53
Парагвай обыграл Германию по пенальти и вышел в 1/8 финала ЧМ
Вчера, 02:29
Бразилия вырвала победу у Японии и вышла в 1/8 финала ЧМ
29 июня
Сортировать
Все комментарии
Krypton777
Krypton777 ответ баск (раскрыть)
сегодня в 10:28
Ну как так, Бекасесе? Стоило так ярко обыгрывать Германию, чтобы так однокалиточно вылетать?
Krypton777
Krypton777 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 10:15
Так их сегодня избавят от этой проблемы.
fqaawuk7nqz5
fqaawuk7nqz5
сегодня в 10:07
Хороший первый тайм и дальше уже можно было отдыхать.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 09:58
Мексика очень уверена в себе... Ей по силам пройти следующего соперника
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:46
Мексику следует воспринимать очень серьезно...
adekvat
adekvat
сегодня в 09:43
Англичане замучаются оборону Мексики вскрывать.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 09:19
следующие англичане скорее всего и тут не все так однозначно для англичан может быть
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
RomarioBrazil, Babcha, sihafazatron, Bad Listener, Варвар7, Vyacheslav Sokolov, kazakoff, Болот Сарбанов, VeniaminS, Uladzimir Kazakevich 1, LOpp, Jana 1, stormbringer, ОПС больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 20. Поздравляем! Чемпионат мира 2026
баск
баск
сегодня в 08:00, ред.
Мексы отработали убедительно.
При этом, в отличие от многих южно- и центрально-американских команд, играть сопернику особенно не мешали и действовали от себя.

Игровой перевес имели заметный и сомнений в своей победе не вызывали, хотя эквадорские владели мячом более половины времени, подали больше угловых и допускали несколько меньше ошибок в передачах.

К результату эквадорцев всё это ничуть не вело, эффективность их действий стремилась к нулю. Особенно это было видно в их позиционных атаках, где они были катастрофически не в состоянии что-либо придумать.

Хозяева умело регулировали темп игры и надёжно контролировали её, время
от времени то её подсушивая, то, наоборот, повышая интенсивность своих действий, что сразу порождало для них перспективные подходы и остроту.

В этом сюжете драматургически не хватало третьей банки, для последнего гвоздя, так сказать, в гроб беспомощного Эквадора.
Ну да и пёс ней, с третьей, для победы и двух более чем достаточно, если не забили тебе.)

А Мексике не забили, и она, наряду с Испанией, остаётся не пропускаюшей на турнире, хотя испанцам четвёртый матч только предстоит.
Справедливости ради- мексы хоть и идут уверенно по турниру, но они пока
не встречали по-настоящему серьёзных соперников..
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 07:39
Ацтеки уверенно идут! дальше еще интересней)
112910415
112910415
сегодня в 07:37
хозяева всегда бодро идут по сетке !
но на этом закончится попутный ветер !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 