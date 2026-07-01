Мексика обыграла Эквадор и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Мексики победила со счетом 2:0 Эквадор в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
Голы забили Хулиан Киньонес (22-я минута) и Рауль Хименес (31). На 90+5-й минуте у эквадорцев был удален Пьеро Инкапье.
В 1/8 финала Мексика сыграет с победителем пары Англия — ДР Конго.
При этом, в отличие от многих южно- и центрально-американских команд, играть сопернику особенно не мешали и действовали от себя.
Игровой перевес имели заметный и сомнений в своей победе не вызывали, хотя эквадорские владели мячом более половины времени, подали больше угловых и допускали несколько меньше ошибок в передачах.
К результату эквадорцев всё это ничуть не вело, эффективность их действий стремилась к нулю. Особенно это было видно в их позиционных атаках, где они были катастрофически не в состоянии что-либо придумать.
Хозяева умело регулировали темп игры и надёжно контролировали её, время
от времени то её подсушивая, то, наоборот, повышая интенсивность своих действий, что сразу порождало для них перспективные подходы и остроту.
В этом сюжете драматургически не хватало третьей банки, для последнего гвоздя, так сказать, в гроб беспомощного Эквадора.
Ну да и пёс ней, с третьей, для победы и двух более чем достаточно, если не забили тебе.)
А Мексике не забили, и она, наряду с Испанией, остаётся не пропускаюшей на турнире, хотя испанцам четвёртый матч только предстоит.
Справедливости ради- мексы хоть и идут уверенно по турниру, но они пока
не встречали по-настоящему серьёзных соперников..
но на этом закончится попутный ветер !