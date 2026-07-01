Мексика обыграла Эквадор и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

сегодня, 07:33

Сборная Мексики победила со счетом 2:0 Эквадор в матче 1/16 финала ЧМ -2026.

Голы забили Хулиан Киньонес (22-я минута) и Рауль Хименес (31). На 90+5-й минуте у эквадорцев был удален Пьеро Инкапье.

В 1/8 финала Мексика сыграет с победителем пары Англия — ДР Конго.