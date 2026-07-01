«Динамо» Махачкала арендовало Апшацева

сегодня, 10:55

Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе полузащитника из «Рубина» на правах аренды.

Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27. Договор также предусматривает право последующего выкупа игрока.