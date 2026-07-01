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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

«Динамо» Махачкала арендовало Апшацева

сегодня, 10:55

Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе полузащитника Марата Апшацева из «Рубина» на правах аренды.

Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27. Договор также предусматривает право последующего выкупа игрока.

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Все комментарии
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сегодня в 12:46
Арендованный футболист - это временный, старание у него не то, что у того у коно полноценный контракт. Временщик, если по простому.
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сегодня в 11:53
Наверное, это поможет Динамо успешно выступить в новом сезоне.
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