В офисе Немецкого футбольного союза проходят обыски

сегодня, 15:50

В офисе Немецкого футбольного союза ( DFB ) проходят обыски в рамках расследования дела о возможном незаконном распределении билетов на матчи чемпионата Европы 2024 года.

По данным следствия, расследование связано с приглашениями в гостиницы и несколькими тысячами билетов, которые могли быть неправомерно переданы привилегированным гостям перед стартом турнира.

В заявлении полиции отмечается, что дело касается «получения неправомерных преимуществ, включая посещение международного футбольного матча».

Правоохранительные органы продолжают следственные действия, а обстоятельства возможных нарушений и круг причастных лиц устанавливаются.