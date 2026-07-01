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В офисе Немецкого футбольного союза проходят обыски

сегодня, 15:50

В офисе Немецкого футбольного союза (DFB) проходят обыски в рамках расследования дела о возможном незаконном распределении билетов на матчи чемпионата Европы 2024 года.

По данным следствия, расследование связано с приглашениями в гостиницы и несколькими тысячами билетов, которые могли быть неправомерно переданы привилегированным гостям перед стартом турнира.

В заявлении полиции отмечается, что дело касается «получения неправомерных преимуществ, включая посещение международного футбольного матча».

Правоохранительные органы продолжают следственные действия, а обстоятельства возможных нарушений и круг причастных лиц устанавливаются.

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Перевод с fr.sports.yahoo.com
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Все комментарии
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 16:30
Вот оно - торжество демократии и европейских ценностей! Не то, что в орочьей рашке...
f63buagzsnke
f63buagzsnke
сегодня в 16:25
После провала на ЧМ футбольным монстрам Германии не позавидуешь....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:15
А я подумал ищут кошелек Нагельсмана.
Гость
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