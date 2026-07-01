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Мхитарян подписал новый контракт с «Интером»

сегодня, 16:42

Пресс-служба «Интера» объявила о продлении контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном.

Новое соглашение армянского футболиста с миланским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Хавбек выступает за «Интер» с 2022 года.

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сегодня в 17:46
Ну годик еще сумеет поиграть на неплохом уровне...
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