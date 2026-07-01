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«Краснодар» объявил об уходе Виктора Са

сегодня, 17:09

Пресс-служба «Краснодара» объявила об уходе нападающего Виктора Са.

Контракт с форвардом подошёл к концу. Стороны не стали заключать новую сделку. Виктор провёл за «быков» 73 матча, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 18:20
Не видать Краснодару призовых мест ... Пик пройден, к сожалению ...
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 18:04
Краснодар должен срочно удивить, какими-то сногсшибательными приобретениями или объяснить свои планы. Лавочка в прошлом сезоне была короткая, сейчас укоротилась ещё больше.
3jb8uube3zqj
3jb8uube3zqj
сегодня в 17:41
Спасибо Виктор! Всё было классно. Ушел ты, Гонсалес, Эдо. Очень тревожно за сезон.
Гость
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