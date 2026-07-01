«Краснодар» объявил об уходе Виктора Са

Пресс-служба «Краснодара» объявила об уходе нападающего Виктора Са.
Контракт с форвардом подошёл к концу. Стороны не стали заключать новую сделку. Виктор провёл за «быков» 73 матча, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач
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