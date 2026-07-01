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«Крылья Советов» и «Ростов» отказались подписывать Дзюбу

сегодня, 17:23

Бывший нападающий «Акрона» Артём Дзюба продолжает поиски нового клуба.

Представители форварда выходили почти на все команды РПЛ, но ни один клуб не проявил интереса к подписанию футболиста. «Крылья Советов» заявили, что Дзюба не подходит им в тактическом плане, а «Ростов» ждёт ответа по будущему Егора Голенкова. Только если Голенков покинет южан, команда готова рассмотреть Дзюбу. Топ-клуб РПЛ не выразили никакой заинтересованности в Дзюбе.

Отмечается, что завершать карьеру Дзюба не собирается. У него есть варианты из Первой лиги России и команд СНГ, но он принципиально не хочет их рассматривать.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:22
на Ростов есть ещё слабая надежда !
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 17:59
Самый дипломатичный Ростов: если, да кабы,.. ! Сейчас ты в таком положении, когда не ты выбираешь, а тебя выбирают. Так что не выпендривайся, короче, иди Дзюба, если ещё хочешь постоять за деньги в центре футбольного поля, туда - куда позовут.
lotsman
lotsman
сегодня в 17:52
Дзюбе только один путь, домой, в свой Спартак, завершать свою футбольную Карьеру. Из Спартака он начал свой футбольный путь, в нём же и завершит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:45
Видимо вспомнили золотые слова А на хрена козе баян?
Vadik
Vadik
сегодня в 17:35
Я бы удивился, если бы они его подписали)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:26
А если к дружбанул Слуцу в Китай?...
Гость
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