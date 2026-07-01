«Крылья Советов» и «Ростов» отказались подписывать Дзюбу

Бывший нападающий «Акрона» Артём Дзюба продолжает поиски нового клуба.
Представители форварда выходили почти на все команды РПЛ, но ни один клуб не проявил интереса к подписанию футболиста. «Крылья Советов» заявили, что Дзюба не подходит им в тактическом плане, а «Ростов» ждёт ответа по будущему Егора Голенкова. Только если Голенков покинет южан, команда готова рассмотреть Дзюбу. Топ-клуб РПЛ не выразили никакой заинтересованности в Дзюбе.
Отмечается, что завершать карьеру Дзюба не собирается. У него есть варианты из Первой лиги России и команд СНГ, но он принципиально не хочет их рассматривать.