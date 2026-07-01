РФС отменил требование о молодых игроках в Первой лиге

Российский футбольный союз объявил об отмене правила про обязательное участие как минимум одного футболиста не старше 21 года в матчах Первой лиги с сезона 2026/27.
При этом требование продолжить действовать во Второй лиге.
Изменение направлено на создание условий для честной спортивной борьбы и повышения уровня конкуренции среди клубов, которые ведут борьбу за выход в РПЛ.
В РФС подчёркивают, что соблюдение обязательного требования об участии молодых игроков может оказывать влияние на результаты команд, не давая молодым футболистам реальной игровой практики.