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РФС отменил требование о молодых игроках в Первой лиге

сегодня, 17:31

Российский футбольный союз объявил об отмене правила про обязательное участие как минимум одного футболиста не старше 21 года в матчах Первой лиги с сезона 2026/27.

При этом требование продолжить действовать во Второй лиге.

Изменение направлено на создание условий для честной спортивной борьбы и повышения уровня конкуренции среди клубов, которые ведут борьбу за выход в РПЛ.

В РФС подчёркивают, что соблюдение обязательного требования об участии молодых игроков может оказывать влияние на результаты команд, не давая молодым футболистам реальной игровой практики.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:18
то есть молодым развитие не нужно ... (
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:38
Это значит что все отходы РПЛ теперь могут спокойно играть в ФНЛ до старости
Гость
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