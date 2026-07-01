РФС отменил требование о молодых игроках в Первой лиге

сегодня, 17:31

Российский футбольный союз объявил об отмене правила про обязательное участие как минимум одного футболиста не старше 21 года в матчах Первой лиги с сезона 2026/27.

При этом требование продолжить действовать во Второй лиге.

Изменение направлено на создание условий для честной спортивной борьбы и повышения уровня конкуренции среди клубов, которые ведут борьбу за выход в РПЛ .